Ladenburg – „Sundowner am Wasserturm“ startet in die neue Saison

Ladenburg/Metropolregion Rhein-Neckar – Der „Sundowner am Wasserturm“ geht in die nächste Runde: Am Donnerstag, 21. Mai 2026,

startet die beliebte Veranstaltungsreihe um 17.30 Uhr auf der Festwiese am Wasserturm in

die neue Saison.

Für den musikalischen Auftakt sorgt in diesem Jahr die Mannheimer Rock- und Pop-

Coverband CRUSH. Mit bekannten Hits und mitreißender Live-Musik verspricht die Band

beste Stimmung und einen stimmungsvollen Sommerabend in besonderer Atmosphäre.

Auch kulinarisch erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Angebot:

Von italienischen Spezialitäten über indische Köstlichkeiten bis hin zu saftigen Burgern ist für

jeden Geschmack etwas dabei. Ergänzt wird das Angebot durch frisch zubereiteten

Langosch, herzhafte Wraps und leichte Bowls. Ob herzhaft, würzig oder vegetarisch, die

Auswahl lädt zum Genießen und Probieren ein.

Passend dazu gibt es ein abwechslungsreiches Getränkeangebot mit kühlem Bier,

ausgewählten Weinen, erfrischenden Softdrinks und sommerlichen Spritzgetränken.

Das Konzept bleibt bewusst entspannt und unkompliziert: Gäste bringen ihre Picknickdecke,

ihren Gartenstuhl oder Campinghocker einfach selbst mit und wählen ihren Lieblingsplatz auf

der Festwiese ganz individuell aus. Ob gemütliches Beisammensein mit Freunden,

entspannte Musikmomente oder ein gemeinsamer Ausklang des Tages beim

Sonnenuntergang am Wasserturm, der „Sundowner“ bietet Raum für Begegnung und

sommerliches Flair.

Der Eintritt ist frei. Selbstverständlich dürfen auch eigene Getränke und Speisen mitgebracht

werden.

Weitere Termine 2026

3. Juni,

3. Juli,

jeweils von 17.30 bis 21.30 Uhr.

Quelle: Stadt Ladenburg

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 22:05