Ladenburg – Am 14. Juni startet STADTRADELN

Ladenburg/Metropolregion Rhein-Neckar – Ladenburg beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder am deutschlandweiten Wettbewerb

STADTRADELN und setzt damit ein Zeichen für Klimaschutz und nachhaltige Mobilität.

Vom 14. Juni bis zum 4. Juli 2026 sind alle Bürgerinnen und Bürger sowie Menschen, die in

Ladenburg arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören, eingeladen, möglichst

viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. Ob alleine oder im Team gemeinsam mit

Freunden, Kollegen, Nachbarn oder im Verein, jede und jeder kann mitmachen!

„Mit der Teilnahme am STADTRADELN setzen Sie ein aktives Zeichen für den Klimaschutz

und die Förderung des Radverkehrs“, betont Bürgermeister Stefan Schmutz. „Ladenburg als

Stadt der kurzen Wege bietet ideale Voraussetzungen, viele Ziele bequem mit dem Fahrrad

zu erreichen. Machen Sie mit und leisten Sie Ihren persönlichen Beitrag zu einer

umweltfreundlichen Mobilität.“

Beim STADTRADELN steht nicht nur der Spaß am Radfahren im Mittelpunkt. Ziel der Aktion

ist es vor allem, möglichst viele Menschen dazu zu motivieren, im Alltag häufiger auf das

Fahrrad umzusteigen, sowohl privat als auch beruflich, und damit aktiv zum Klimaschutz

beizutragen.

Die geradelten Kilometer können einfach online im Radelkalender eingetragen oder über die

kostenfreie STADTRADELN-App erfasst werden. Mit der App lassen sich Strecken per GPS

tracken und direkt dem eigenen Team sowie der Kommune gutschreiben. Die

Ergebnisübersicht zeigt jederzeit den aktuellen Stand der Teams und Kommunen. Über den

integrierten Team-Chat können gemeinsame Touren organisiert oder Mitradelnde motiviert

werden.

Für zusätzliche Motivation sorgt ein interner Wettbewerb: Unternehmen, Schulen, Vereine

und andere Gruppen können Unterteams bilden, etwa für Abteilungen oder Schulklassen,

und innerhalb ihres Hauptteams gegeneinander antreten.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter stadtradeln.de/ladenburg.

Teilnehmende aus dem Vorjahr können ihre bisherigen Zugangsdaten weiterhin verwenden.

Bei Rückfragen zur Anmeldung und dem Ablauf der Kampagne steht Ihnen gerne Frau von

Pfeil (Telefon: 06203 – 70-149, E-Mail: anna.pfeil@ladenburg.de) zur Verfügung.

Quelle: Stadt Ladenburg

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 21:36