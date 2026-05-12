Ladenburg – Am 14. Juni startet STADTRADELN

Ladenburg/Metropolregion Rhein-Neckar – Ladenburg beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder am deutschlandweiten Wettbewerb
STADTRADELN und setzt damit ein Zeichen für Klimaschutz und nachhaltige Mobilität.
Vom 14. Juni bis zum 4. Juli 2026 sind alle Bürgerinnen und Bürger sowie Menschen, die in
Ladenburg arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören, eingeladen, möglichst
viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. Ob alleine oder im Team gemeinsam mit
Freunden, Kollegen, Nachbarn oder im Verein, jede und jeder kann mitmachen!
„Mit der Teilnahme am STADTRADELN setzen Sie ein aktives Zeichen für den Klimaschutz
und die Förderung des Radverkehrs“, betont Bürgermeister Stefan Schmutz. „Ladenburg als
Stadt der kurzen Wege bietet ideale Voraussetzungen, viele Ziele bequem mit dem Fahrrad
zu erreichen. Machen Sie mit und leisten Sie Ihren persönlichen Beitrag zu einer
umweltfreundlichen Mobilität.“
Beim STADTRADELN steht nicht nur der Spaß am Radfahren im Mittelpunkt. Ziel der Aktion
ist es vor allem, möglichst viele Menschen dazu zu motivieren, im Alltag häufiger auf das
Fahrrad umzusteigen, sowohl privat als auch beruflich, und damit aktiv zum Klimaschutz
beizutragen.
Die geradelten Kilometer können einfach online im Radelkalender eingetragen oder über die
kostenfreie STADTRADELN-App erfasst werden. Mit der App lassen sich Strecken per GPS
tracken und direkt dem eigenen Team sowie der Kommune gutschreiben. Die
Ergebnisübersicht zeigt jederzeit den aktuellen Stand der Teams und Kommunen. Über den
integrierten Team-Chat können gemeinsame Touren organisiert oder Mitradelnde motiviert
werden.
Für zusätzliche Motivation sorgt ein interner Wettbewerb: Unternehmen, Schulen, Vereine
und andere Gruppen können Unterteams bilden, etwa für Abteilungen oder Schulklassen,
und innerhalb ihres Hauptteams gegeneinander antreten.
Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter stadtradeln.de/ladenburg.
Teilnehmende aus dem Vorjahr können ihre bisherigen Zugangsdaten weiterhin verwenden.
Bei Rückfragen zur Anmeldung und dem Ablauf der Kampagne steht Ihnen gerne Frau von
Pfeil (Telefon: 06203 – 70-149, E-Mail: anna.pfeil@ladenburg.de) zur Verfügung.
Quelle: Stadt Ladenburg
Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 21:36