Hochstadt – Illegale Entsorgung von Asbestplatten – Zeugen gesucht



Hochstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 09.05.2026 gegen 15:00 Uhr, teilt ein Zeuge bei der Polizei Landau mit, dass auf einem Wirtschaftsweg bei Hochstadt, zwischen der Bundesstraße 272 und dem Sportgelände des VFB 1921 Hochstadt, eine größere Menge Asbestplatten illegal entsorgt wurde.

Die Kriminalpolizei Landau hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Umweltstraftat aufgenommen. Der Tatzeitraum kann derzeit nicht näher eingegrenzt werden.

Zeugen, die an der besagten Örtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landau, unter 06341-287-0, in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden. Die E-Mail-Adresse lautet: kilandau.k41@polizei.rlp.de.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 21:42