Heidelberg – Betrüger geben sich wieder als Stadtwerke-Mitarbeitende aus

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Aktuell geben sich Personen als Mitarbeitende der Stadtwerke Heidelberg aus, um sich Zutritt zu privaten Haushalten zu verschaffen. Das meldete ein Bürger aus Heidelberg-Handschusheim. Die Personen zeigten gefälschte Mitarbeiterausweise vor.

Mitarbeiter oder Dienstleister der Stadtwerke Heidelberg verzichten auf Haustürgeschäft und fragen niemals nach Kontodaten oder Abrechnungen an der Haustüre und können sich zudem immer ausweisen.

Da verstärkt Fälle bekannt werden, bei denen gefälschte Ausweise vorgelegt werden, empfehlen die Stadtwerke Heidelberg, dass sich betroffene Kunden im Kundenzentrum unter 0800 513 513 2 oder bei der Telefonzentrale des Unternehmens unter 06221 513-0 informieren, ob es sich bei dem Besucher an der Tür tatsächlich um jemanden handelt, der im Auftrag der Stadtwerke unterwegs ist.

Die Stadtwerke Heidelberg bitten darum, verdächtige Vorkommnisse an das Unternehmen sowie auch an die Polizei unter 110 zu melden.

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz vor Haustürgeschäften sind auf www.swhd.de/verbraucherschutz zu finden.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg GmbH

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 08:57