Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 10.000 Euro Schaden bei Unfall



Heddesheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Schillerstraße/Straßenheimer Straße entstand am Montagabend gegen 19:45 Uhr ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Eine 30-jährige Seat-Fahrerin war auf der Straßenheimer Straße in Richtung Straßenheim unterwegs, als ein 36-jähriger Fiat-Fahrer von der Schillerstraße in die Straßenheimer Straße einbog. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der Seat-Fahrerin, wonach es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde dabei niemand.

Es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 22:14