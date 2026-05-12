Harthausen – Betrug: Falscher Bankmitarbeiter



Harthausen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag (09.05.2026) erhielt ein Senior gegen 11 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters der Volksbank Harthausen. Dieser schilderte dem Mann, dass unberechtigte Abbuchungen von seinem Konto getätigt wurden und aus diesem Grund die EC-Karte durch einen Mitarbeiter überprüft werden müsse.

Ein angeblicher Bankangestellter erschien am Wohnort des Mannes und lenkte ihn von der Wohnungstür weg. Dadurch gelangte ein weiterer männlicher Täter ins Haus und entwendete Bargeld. Anschließend übergab der Senior seine und die EC-Karte seiner Frau an den unbekannten Täter, der anschließend zu Fuß flüchtete. Per Telefon erfragte der Täter die PIN der Karten und hob dann Geld von den Konten ab.

Haben Sie in Harthausen oder in der Umgebung zwischen 11 und 14 Uhr am Samstag verdächtige Personen bemerkt? Oder sind Ihnen in diesem Zusammenhang bei umliegenden Banken auffällige Beobachtungen aufgefallen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Falsche Bankmitarbeiter gehen professionell vor und nutzen technische Möglichkeiten, um ihre Opfer zu täuschen. Oft werden gefälschte E-Mails, SMS oder Anrufe genutzt, um den Eindruck zu erwecken, dass es sich um die echte Bank handelt. Durch das Vortäuschen eines Notfalls, wie z. B. dass das Konto gehackt wurde oder unberechtigte Abbuchungen vorgenommen wurden, üben die Täter Druck aus und erlangen so vertrauliche Daten, wie z.B. Benutzername, PIN-Nummer oder TAN.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

– Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie den Hörer auf!

Das ist nicht unhöflich.

– Geben Sie am Telefon nie persönliche Daten preis – Ihre Bank

erfragt niemals Ihre Zugangsdaten, wie z.B. die PIN-Nummer am

Telefon.

– Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Rufen Sie Ihre Bank unter

der Ihnen bekannten Telefonnummer an und geben Sie diese selbst

über die Tasten ein.

– Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

– Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 21:44