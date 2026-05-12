Frankenthal – OstparkBad und OstparkSauna gehen in die Sommerpause

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Das OstparkBad Frankenthal blickt auf eine erfolgreiche Wintersaison 2025/26 zurück.

Besondere Höhepunkte waren die zahlreichen Candle-Light-Abende sowie thematische Saunaabende, die bei den Besucherinnen und Besuchern auf große Resonanz stießen. Auch der sonntägliche Spielenachmittag erfreute sich großer Beliebtheit. Eine Mini-Rutsche ergänzte in den letzten Wochen das Angebot und sorgte insbesondere bei den jüngeren Gästen für zusätzlichen Spaß.

Am Mittwoch, 13. Mai 2026, öffnen das OstparkBad und die OstparkSauna letztmalig in dieser Saison ihre Türen. Die Wiedereröffnung ist für Montag, 31. August 2026, geplant. Dann dürfen sich die Gäste erneut auf attraktive Angebote freuen.

Das Team des OstparkBads und der OstparkSauna bedankt sich herzlich bei allen Gästen für eine gelungene Wintersaison und freut sich darauf, sie im StrandBad Frankenthal begrüßen zu dürfen, das ab Donnerstag, 14. Mai 2026, geöffnet ist.

Quelle: Stadtwerke Frankenthal GmbH

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 10:04