Bad Bergzabern/B427 (ots) Am Sonntag, 10. Mai kam eine 84-jährige Frau bei regennasser Fahrbahn von der Fahrbahn ab. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelnder Orientierung im Starkregen verlor sie im Bereich der Gehlmühle die Kontrolle über ihren Hyundai und kam etwa 20 Meter neben der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, da es kurzzeitig begonnen hatte zu qualmen.
Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2026, 10:18