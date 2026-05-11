Worms – Museum live beim Spectaculum dabei!

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Metallprägen für Kinder beim Wormser Mittelaltermarkt.

Beim diesjährigen Wormser Spectaculum ist auch museum live, das museumspädagogische Angebot der Wormser Museen, wieder vertreten. Für die kleinen Besucher hat sich das Team erneut etwas Besonderes einfallen lassen: Kinder und Jugendliche haben am Samstag, 16. Mai. und Sonntag, 17. Mai, von jeweils 13 bis 17 Uhr, die Möglichkeit, sich im Prägen von Metall auszuprobieren. Unter museumspädagogischer Betreuung werden Motive wie Schwert, Wappen, Herz, Krone, aber auch Drache und Ritter auf Metallplättchen geprägt. Der Workshop findet im Zelt von museum live in Nähe der Kleinen Bühne statt. Eine Anmeldung für das kostenlose Angebot ist nicht erforderlich. Der Eintritt zum Spectaculum beträgt für Gewandete zwölf Euro und für Nicht-Gewandete vierzehn Euro für alle drei Tage. Kinder bis zum Schwertmaß (bis zwölf Jahre) müssen keinen Eintritt bezahlen. Das gesamte Spectaculum-Programm und einen Lageplan findet man unter www.spectaculum-worms.de.

Wormser Spectaculum vom 15. bis 17. Mai

Konzerte, Vorführungen, Wettkämpfe – die Besucher des 23. Spectaculums erwartet vom 15. bis 17. Mai ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Große Höhepunkte wie Feldschlacht, Vollkontakt-Turnier oder Feuershows locken Interessierte ebenso ins Wormser Wäldchen wie historische Kräuterführungen, Modenschauen oder Schaukämpfe in den Lagern. Über 60 Lagergruppen aus Deutschland und Europa gewähren einen Einblick in das Leben in der Zeit von 150 bis 1.500 nach Christus. Auf dem Mittelaltermarkt finden sich neben vielen Händlern auch allerlei Speis und Trank.

Quelle:

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026, 08:52