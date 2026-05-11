Worms – Das Spectaculum öffnet seine Pforten mit Mittelaltermarkt

Worms – Mittelaltermarkt startet am Freitag, 15. Mai/ Wäldchen für Autoverkehr gesperrt.

Mit Beginn des 23. Spectaculums am Freitag, 15. Mai, können Mittelalterfans im Stadtpark in längst vergangenen Zeiten wandeln. Zahlreiche Lagergruppen, Markthändler, Spielleute und Gewandete lassen das Wormser Wäldchen bis Sonntag, 17. Mai, in mittelalterlichem Glanz erstrahlen. Eine Anreise via ÖPNV, Shuttlebus oder Fahrrad wird für die gesamte Dauer des Spectaculums empfohlen, da, wie in den Jahren zuvor, der Stadtpark von Freitagnachmittag, 14 Uhr, bis Sonntagabend, 18 Uhr, für den regulären Autoverkehr gesperrt sein wird. Für Fahrradfahrer stehen kostenlose Stellplätze in der Nähe des Eingangs am Friedrichsweg bereit. Besucher sollten sich auf Taschenkontrollen am Eingang einstellen. Weitere Informationen gibt es auf www.spectaculum-worms.de.

Um Anwohner, Anlieger oder Besucher der Freizeiteinrichtungen, wie zum Beispiel dem Tierpark, durch das erhöhte Verkehrsaufkommen nicht zu behindern, werden Besucher des Mittelaltermarkts auf den Parkplatz am Festplatz umgeleitet. „Unsere Besucher zeigen sich in der Regel kooperativ, dennoch wird zur Sicherheit der städtische Ordnungsdienst am Wochenende verstärkt kontrollieren und im Zweifelsfall Falschparker auch abschleppen lassen“, erklärt Markus Reis, Geschäftsführer der Kultur und Veranstaltungs GmbH (KVG). Um einen reibungslosen Ablauf des Spectaculums zu garantieren, wird es zudem Taschenkontrollen am Eingang geben, wie Marlon Pfrommer, KVG-Projektmanager erklärt: „Das Spectaculum ist über die Jahre immer weiter gewachsen. Das steigende Interesse freut uns natürlich! Damit gehen aber auch Sicherheitsmaßnahmen einher, wie sie für Großveranstaltungen mittlerweile üblich sind.“ Um eine schnelle Einlasskontrolle zu gewährleisten, wird Mittelalterfans von großen Taschen und Rucksäcken abgeraten.

Parkplatz für Besucher und Shuttlebus

Wer mit dem Auto anreist, hat die Möglichkeit, das Fahrzeug auf einem der rund 1.000 Parkplätze am Festplatz (Anfahrt über Kastanienallee) gegen eine Gebühr abzustellen. Im Preis inbegriffen ist ein Shuttlebus der Firma SES Security, der zwischen Parkplatz und Spectaculum hin und her pendelt.

Der Shuttlebus fährt zu den folgenden Uhrzeiten:

Freitag, 15. Mai 2026: 13 bis 24 Uhr

Samstag, 16. Mai 2026: 9 bis 24 Uhr

Sonntag, 17. Mai 2026: 9 bis 18 Uhr

Ausführliche Informationen zum Thema Parken und Anfahrt sind auch unter www.spectaculum-worms.de zu finden.

Anreise mit Bus und Bahn

Auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Spectaculum gut zu erreichen. Mit der Bahn ist Worms ab Mannheim Hauptbahnhof in circa 25 Minuten zu erreichen, von Mainz Hauptbahnhof sollte je nach Verbindung ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde eingeplant werden. Ab dem Wormser Hauptbahnhof verkehrt die Linie 405 zur Haltestelle „Stadtpark“ oder „Tiergarten“. Auch die Linien 409 und 411 befördern ab dem Hauptbahnhof, bzw. dem St. Albans-Platz, Besucher Richtung Spectaculum – Hierbei müssen Fahrgäste an der Haltestelle „Mathildenplatz“ oder „Jahnplatz“ aussteigen und im Anschluss einen

zehnminütigen Fußweg zum Gelände zurücklegen. Der Preis für die einzelne Busfahrt beträgt 2,90 Euro. Die letzte Rückfahrt mit der Linie 409 vom Mathildenplatz zum Hauptbahnhof ist freitags und samstags um 23:21 Uhr, sonntags um 22:21 Uhr.

Für Besucher, die gut zu Fuß unterwegs sind, hängt in der Unterführung des Hauptbahnhofs ein Hinweisplakat mit der entsprechenden Route aus. Hierfür sind ungefähr 25 Minuten einzuplanen.

Fahrradparkplatz

Gäste, die mit dem Fahrrad anreisen, können dieses auf einem ausgeschilderten Abstellplatz am Friedrichsweg nahe des Eingangs kostenlos parken. Ab dem Eingang Friedrichsweg werden Besucher gebeten, ihr Fahrrad die letzten Meter zum Stellplatz zu schieben.

Kinder auf dem Spectaculum

Auf dem Spectaculum gibt es für Kinder viel zu entdecken! Um die Suche nach Kindern, die vor Begeisterung ihre Eltern aus den Augen verloren haben, zu erleichtern, können Eltern ihre Telefonnummern auf kostenlosen Blanko-Armbändern notieren. Diese sind an den Kassen erhältlich.

Mitführen von Waffen

Die mittelalterliche Atmosphäre entsteht nicht zuletzt durch die Gewandung der Besucher, die typischerweise auch oft durch Waffen geschmückt wird. Uwe Hildenbeutel, Trossmeister und Verantwortlicher für die Lager auf dem Spectaculum, begrüßt die zeittypische Kleidung, mahnt aber auch zur Vorsicht: „Auch im Rausch des mittelalterlichen Treibens darf die Sicherheit nie aus den Augen gelassen werden. Das Führen scharfer Waffen ist gesetzlich verboten und damit auch auf dem Spectaculum nicht erlaubt. Für eine authentische Gewandung genügen auch stumpfe Waffen.“

Auch Klingen, bei denen das untere Ende nicht bedeckt ist, können für Kinder und Hunde gefährlich werden und sollten aus Rücksicht deshalb nicht mitgebracht werden.

Hunde auf dem Spectaculum

Das Spectaculum ist ein Fest der Begegnung und heißt deshalb auch Freunde auf vier Pfoten willkommen – allerdings nur angeleint und unter Berücksichtigung der Weisungen des Veranstalters und seiner Ermächtigten.

Cannabis-Konsum auf dem Spectaculum

Als familienfreundliches Fest mit Angeboten für Groß und Klein folgen wir den Vorschriften des Gesetzgebers, der den Cannabiskonsum in der Nähe von minderjährigen Personen untersagt. Das Konsumverbot gilt grundsätzlich auf dem gesamten Veranstaltungsgelände. Darüber hinaus ist den Weisungen des Veranstalters und seinen Ermächtigten in jedem Fall Folge zu leisten.

Der Veranstaltungsort

Die besondere Atmosphäre des Spectaculums entsteht nicht zuletzt durch die Veranstaltung im Stadtpark ‚Wäldchen‘ mitten in der Natur. Damit geht allerdings auch einher, dass manche gewohnte Annehmlichkeiten entfallen, und Besucher aufgefordert sind, durch die Nutzung von Mülleimern und Toiletten, zur Erhaltung der Natur beizutragen. Bei einem langen Tag in der Natur mit strahlender Sonne, sollte schließlich auch das Trinken nicht vergessen werden! An zwei Sanitärstationen, die auf der Karte des Programmflyers verzeichnet sind, kann deshalb kostenlos Trinkwasser gezapft werden.

Öffnungszeiten des Spectaculums

Freitag, 15. Mai 2026: 14 bis 24 Uhr

Samstag, 16. Mai 2026: 10 bis 24 Uhr

Sonntag, 17. Mai 2026: 10 bis 18 Uhr

Eintrittspreise

Der Eintrittspreis pro Tagesticket beträgt vierzehn Euro bzw. zwölf Euro für Gewandete. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre sowie Begleitpersonen von Rollstuhlfahrern oder beeinträchtigten Personen mit einem Behindertenausweis (100% B) erhalten freien Eintritt. Besitzer eines gültigen Eintrittsbändchens sind berechtigt, die Veranstaltung an den folgenden Veranstaltungstagen des gleichen Jahres kostenlos zu besuchen. Die Konzerte sind im normalen Eintrittspreis enthalten. Tickets gibt es nur an einer der vier Tageskassen, auf die sich Besucher gleichmäßig verteilen können, um lange Wartezeiten zu vermeiden – die Kassenstandorte sind auf der Karte des Programmflyers und auf der Website ersichtlich. Bitte beachten Sie, dass an den Kassen ausschließlich Barzahlung möglich ist.

Weitere Informationen:

www.spectaculum-worms.de

www.facebook.com/SpectaculumWorms

www.instagram.com/spectaculum_worms

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026, 17:14