Weinheim – Aktuell keine Einfahrt in die Schulstraße wegen Bauarbeiten

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ab dieser Woche wird in der Schulstraße/Ecke Luisenstraße ein Schacht für Telekommunikationsleitungen erneuert. Hierfür muss der Gehweg sowie die Hälfte der Fahrbahn gesperrt werden. Um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs aufrechtzuerhalten, wird in der Schulstraße sowie in der Luisenstraße eine Einbahnregelung eingerichtet. Das hat das Ordnungsamt jetzt mitgeteilt.

Insbesondere von der Bahnhofstraße und Bismarckstraße wird dann keine Einfahrt in die Schulstraße möglich sein. Die Umleitung erfolgt örtlich über die Bahnhofstraße, Ehretstraße und Moltkestraße. Die Umleitung für die Luisenstraße führt über die Hildastraße und Sophienstraße. Der Zebrastreifen in der Schulstraße in Höhe der Baustelle wird in Richtung Pestalozzi-Schule verlegt. Für die Maßnahme ist eine Dauer von etwa Wochen angesetzt.

Auf den Busverkehr hat die Verkehrsbeschränkung keine Auswirkungen, da dieser die Schulstraße lediglich in der zugelassenen Richtung befährt.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026, 15:46