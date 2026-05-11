Speyer – „Triff Mike“: Oberbürgermeisterkandidat Mike Oehlmann den ganzen Tag in Speyer unterwegs – lebendige Stadt, starke Vereine und wichtige Investitionen im Fokus

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Oberbürgermeisterkandidat Mike Oehlmann war am vergangenen Samstag den gesamten Tag über in Speyer unterwegs, um im Rahmen seiner Aktion „Triff Mike“ den direkten Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und lokalen Initiativen zu suchen. Per Fahrrad besuchte er zahlreiche Stationen im gesamten Stadtgebiet und führte viele persönliche Gespräche.

Ein erster Halt war die Wiedereröffnung des modernisierten Autohauses Autohaus Cuntz, das mit einer Investition von rund einer Million Euro ein klares Bekenntnis zum Standort Speyer abgelegt hat. Oehlmann sieht dabei die Bedeutung solcher unternehmerischen Investitionen für die wirtschaftliche Stabilität und Zukunftsfähigkeit der Stadt.

Im weiteren Verlauf des Tages standen insbesondere die Begegnungen mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie das vielfältige Vereinsleben im Mittelpunkt. Große Resonanz fanden unter anderem der von der FDP-Stadtratsfraktion initiierte „Markt-Treff“ auf dem Wochenmarkt, der als Ort der Begegnung und des Austauschs etabliert wird.

Auch zahlreiche Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten prägten den Tag. Besonders hervorzuheben sind das Engagement des Kneipp-Verein Speyer, der sein Wassertretbecken eröffnete, sowie die Aktivitäten des Stadtteilverein Süd Speyer, der mit seinem Frühlings- und Begegnungsangebot am Platz der Stadt Ravenna erneut für ein lebendiges Miteinander im Stadtteil sorgte.

Weitere Stationen waren das Sport- und Spielfest auf dem Berliner Platz, das Flugplatzfest sowie das bekannte Brazzeltag im Technik Museum Speyer, das jährlich zahlreiche Besucherinnen und Besucher anzieht und die Bedeutung Speyers als Veranstaltungs- und Erlebnisstadt unterstreicht.

„Speyer ist eine unglaublich lebendige Stadt mit engagierten Menschen, starken Vereinen und vielfältigen Veranstaltungen. Genau dieser direkte Austausch macht Politik vor Ort aus“, so Oehlmann. Der OB-Kandidat kündigte an, auch künftig regelmäßig im gesamten Stadtgebiet unterwegs zu sein: „Triff Mike“ bleibt ein offenes Format für Gespräche auf Augenhöhe.

Der Tag habe eindrucksvoll gezeigt, wie aktiv und vielfältig Speyer sei- von der Innenstadt bis in die Stadtteile, von Vereinen bis zur Wirtschaft.

Quelle: Marius Weiler

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026, 11:40