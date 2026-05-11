Speyer – Bianca Hofman zur stellvertretenden Landesvorsitzenden der FDP Rheinland-Pfalz gewählt

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die FDP Speyer gratuliert ihrer Kreisvorsitzenden und Vorsitzenden der FDP-Stadtratsfraktion, Bianca Hofman, herzlich zur Wahl als stellvertretende Landesvorsitzende der FDP Rheinland-Pfalz. Die Wahl erfolgte am Samstag im Rahmen des Landesparteitags.

Damit übernimmt erstmals eine Vertreterin aus Speyer zusätzlich Verantwortung auf Landesebene. Für die FDP Speyer ist diese Wahl zugleich eine Anerkennung der engagierten Arbeit vor Ort sowie ein wichtiges Signal für den liberalen Kurs in herausfordernden Zeiten.

„Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis“, erklärt die FDP Speyer. „Gerade in einer politisch schwierigen Lage für die Freien Demokraten ist dies ein Zeichen für Erneuerung und den Willen, liberale Politik mit klarer Haltung weiter voranzubringen.“

Bianca Hofman selbst erklärte nach ihrer Wahl: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Landesparteitags und auf die neue Aufgabe im Landesvorstand. Gerade jetzt kommt es darauf an, liberale Politik selbstbewusst zu vertreten, Verantwortung zu übernehmen und die FDP gemeinsam wieder zu stärken.“

Bianca Hofman steht seit Jahren für eine sachorientierte, bürgernahe und verlässliche Politik in Speyer. Als Fraktionsvorsitzende im Stadtrat und Kreisvorsitzende der FDP Speyer hat sie wichtige Impulse in den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Stadtentwicklung und Digitalisierung gesetzt.

Mit Blick auf die anstehenden politischen Herausforderungen sieht sich die FDP Speyer durch die Ergebnisse des Landesparteitags zusätzlich bestärkt. Auch im Hinblick auf die Oberbürgermeisterwahl im September mit dem OB-Kandidaten Mike Oehlmann seien diese Ergebnisse ein wichtiges Signal für Zusammenhalt, Aufbruch und die kommunale Verankerung liberaler Politik.

Bianca Hofman betonte zudem: „Die Wahl ist für mich auch Ansporn, gemeinsam mit unserem Speyerer Oberbürgermeisterkandidaten Mike Oehlmann und parteiübergreifenden Freunden engagiert in die kommenden Monate zu gehen und für eine neue Politik in Speyer zu werben.“

Quelle: FDP Speyer

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026, 09:27