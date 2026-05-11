Speyer – 25 Jahre Kult(o)urnacht: Am 29. Mai wird die Innenstadt erneut zur kulturellen Flaniermeile

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Speyer blickt in diesem Jahr auf 25 Jahre Kult(o)urnacht zurück. Rund 30 Galerien, Museen, Kirchen und weitere Kulturstätten laden am Freitag, 29. Mai 2026, von 19 bis 1 Uhr zu einem vielfältigen Programm ein. An einem Abend präsentiert sich die Speyerer Kunst- und Kulturszene in all ihren Facetten – von Kunst und Musik über Theater bis Literatur. Programmhefte und Tickets sind ab sofort in der Tourist-Information Speyer erhältlich.

„Es ist großartig, dass die Kult(o)urnacht seit 25 Jahren fester Bestandteil der Speyerer Kulturszene ist. Sie steht für die Vielfalt und Lebendigkeit unserer Stadt und macht jedes Jahr aufs Neue erlebbar, wie reichhaltig das kulturelle Angebot in Speyer ist. Besonders beeindruckend ist, mit wie viel Engagement und Leidenschaft die beteiligten Institutionen und Kulturschaffenden dieses Format gemeinsam gestalten“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Mein herzlicher Dank gilt daher allen Mitwirkenden, die dieses besondere Jubiläum möglich machen und die Kult(o)urnacht Jahr für Jahr mit Leben füllen.“

Bürgermeister und Kulturdezernent Prof. Dr. Alexander Schubert ergänzt: „Die Kult(o)urnacht bietet der Speyerer Kulturszene eine hervorragende Plattform, um sich einem breiten Publikum zu präsentieren und mit ihren vielfältigen Angeboten sichtbar zu werden. Ich freue mich sehr darauf, die Jubiläumsausgabe zu eröffnen und gemeinsam mit vielen Besucherinnen und Besuchern einen besonderen Abend zu erleben.“

Programm

Neben einem umfangreichen Musikprogramm, Lesungen, Kunstausstellungen und Sonderführungen sowie vielfältigen Entdeckungsmöglichkeiten an Speyerer Sehenswürdigkeiten erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches und vielschichtiges Programm mit zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern.

Im Kulturhof Flachsgasse eröffnet Bürgermeister Prof. Dr. Alexander Schubert die Veranstaltung, die an diesem Abend sprichwörtlich die Nacht zum Tag macht. Im Anschluss sorgt die Samba-Gruppe „Lundi“ für musikalische Stimmung. In der Städtischen Galerie und im Kunstverein ist die Ausstellung „Ein Leben lang Neues“ des Speyerer Künstlers Manuel Thomas zu sehen. Ergänzt wird das Programm durch Lesungen des Literarischen Vereins der Pfalz jeweils zur halben Stunde, durch Theater- und Filmvorführungen im Alten Stadtsaal sowie stündlich zur vollen Stunde Livemusik des Rockmusikervereins. Einen Blick hinter die Kulissen der historischen Druckkunst bietet die Winkeldruckerey während des gesamten Abends. Auch kulinarisch wird im Kulturhof ein vielseitiges Angebot geboten, das keine Wünsche offenlässt.

In Kooperation mit der Städtischen Galerie und dem Kunstverein präsentiert das Feuerbachhaus eine eindrucksvolle Auswahl von Werken des Speyerer Künstlers Manuel Thomas unter dem Titel „Ein Leben lang Neues“. Die Ausstellung umfasst auch assoziative Arbeiten zu Anselm Feuerbach. Begleitend dazu erwartet die Besucherinnen und Besucher fachkundige Führungen sowie atmosphärische Live-Musik von Aza & Z.

Die Künstlergruppe artUP präsentiert ihr einzigartiges Projekt „artTr€$or“ in den ehemaligen Räumlichkeiten einer Bank. Das kleine Atelier von Jutta Bresser und Gabriele Willberg in der Gutenbergstraße vereint zwei unterschiedliche künstlerische Ausdrucksformen. Erstmals im Rahmen der Kult(o)urnacht ist das neu eröffnete Museum „Haus der Badisch-Pfälzischen Fasnacht“ geöffnet. Es wird durch den Kulturbus angebunden, der im 20-Minuten-Takt zwischen den Haltestellen Postplatz und Schwarzer Weg verkehrt. Das Akkordeonorchester E. Martin e. V. feiert das Akkordeon als Instrument des Jahres und setzt damit einen besonderen musikalischen Akzent. Der Speierer Altstadthaisl e. V. präsentiert eine farbenfrohe Sonderausstellung des Künstlers Maximilian Löffler.

Wieder mit dabei ist auch das Kulturhaus Pablo e. V., das zu einer fantasievollen Druck-Mitmachaktion für Jung und Alt einlädt. Der Weltladen Speyer belebt die Korngasse mit Live-Musik von Salon du Jazz und sorgt damit für beschwingte Momente im Herzen der Stadt.

Darüber hinaus beleben vier Walking-Acts die Maximilianstraße: Die Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Seifenblasenkunst und Stelzenläufer von Project PQ/Juxart. Für die musikalische Gestaltung der Flaniermeile sorgen die Samba-Gruppe Lundi, ein facettenreicher Drehorgelspieler sowie ein DJ-Bike mit elektronischen Beats.

Informationen und Ticketverkauf

Programmhefte mit Informationen zu den teilnehmenden Institutionen und vielfältigen Programmpunkten sowie Eintrittsbändchen sind ab sofort in der Tourist-Information Speyer, Maximilianstraße 13, erhältlich.

Am Veranstaltungstag selbst sind diese zudem in allen teilnehmenden Einrichtungen sowie von 18 bis 23 Uhr am Verkaufsstand am Museumskreisel, Domplatz 4, und von 18 bis 22 Uhr in der Tourist-Information Speyer zu beziehen.

Erstmals steht ein digitaler Stadtplan zur Verfügung, der alle Veranstaltungsorte sowie die Route des Kulturbusses zeigt und über einen QR-Code abrufbar ist.

Besuchende zahlen einmalig 12 Euro für das Kontrollbändchen und erhalten damit Zutritt zu allen teilnehmenden Kultureinrichtungen. Schüler*innen, Auszubildende, Studierende, Schwerbehinderte, Inhabende der Ehrenamtskarte sowie Personen, die einen Bundesfreiwilligendienst leisten, zahlen einen ermäßigten Preis von 6 Euro. Für Kinder unter 12 Jahren ist der Eintritt zur Kult(o)urnacht frei.

Bei Beschwerden oder Problemen während der Kult(o)urnacht ist die Veranstaltungsleitung durchgehend telefonisch erreichbar: Tanja Binder (0173 / 5731239).

Beteiligte Einrichtungen:

Alter Stadtsaal, Archäologisches Schaufenster, artTr€$or, Atelier Jutta Bresser und Gabriele Willberg, Brilliant Spaces – Haus Trinitatis, Die Bücherei St. Joseph, Domkapitel und Dommusik im Dom zu Speyer, Dreifaltigkeitskirche, Feuerbachhaus, Galerie Kulturraum, Gedächtniskirche, Heiliggeistkirche – ZimmerTheater Speyer, Historisches Museum der Pfalz Speyer, Johann-Joachim-Becher-Haus, Judenhof und Jüdisches Museum SchPIRA, Kulturhaus Pablo e.V., Künstlerhaus Sämergasse, Kulturhof Flachsgasse – Kunstverein und Städtische Galerie, Winkeldruckerey, Rockmusikerverein, Literarischer Verein der Pfalz, DITIB Moschee, Mack’s Kunstdepot, Media:TOR Speyer, Museum im Brückenhaus, Museum Purrmann-Haus, Stiftung „Haus der Badisch-Pfälzischen Fasnacht“, Turm zum Handwerker, Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz, Verein Akkordeonorchester E.Martin e.V., Verein Speierer Altstadthaisl e.V., Weltladen Speyer, Walking-Acts: Seifenblasenkunst und Stelzenläufer der Sparkasse Vorderpfalz, Samba Gruppe Lundi, Drehorgenspielen und Harmonic Movement DJ Bike.

Weitere Informationen sowie das digitale Programmheft sind unter www.kultournacht-speyer.de abrufbar.

Quelle:

Stadtverwaltung Speyer

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026, 09:33