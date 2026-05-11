Schefflenz – Krankentransportfahrzeug verunfallt

Oberschefflenz / Schefflenz / Metropolregion Rhein-Neckar – Krankentransporter kommt von der Fahrbahn ab.

Am Montagnachmittag ist ein Krankentransportfahrzeug zwischen Oberschefflenz und Adelsheim von der Bundesstraße 292 abgekommen. Das mit drei Personen besetzte Fahrzeug kam gegen 14:40 Uhr aus bislang noch nicht bekannten Gründen in bewaldetem Gebiet auf der Fahrt von Oberschefflenz in Richtung Adelsheim nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Anschluss circa 40 Meter abseits der Fahrbahn zum Stehen. Der 19-jährige Fahrer und die 21-jährige Beifahrerin des Krankentransportfahrzeugs verletzten sich leicht und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus zur Untersuchung. Der mitfahrende 81 Jahre alte Patient wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Das Ausmaß seiner Verletzungen ist derzeit noch nicht bekannt. Kurzzeitig musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Am Krankentransportfahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in bislang nicht bekannter Höhe.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026, 17:16