Ruppertsberg – Schwerer Unfall nach Vorrangfehler: 71-Jährige im Krankenhaus

Ruppertsberg / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Samstagnachmittag kollidierten im Einmündungsbereich der K10 und B271 bei Ruppertsberg zwei Autos. Ursache war nach ersten Erkenntnissen eine missachtete Vorfahrt. Eine 71-jährige Unfallbeteiligte erlitt dabei Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand im Frontbereich massiver Sachschaden, der auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt wird; beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten sperrte die Freiwillige Feuerwehr den Bereich für rund 45 Minuten ab.

Quelle:

Polizeiinspektion Haßloch

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026, 09:32