Mosbacher Sommer 2026: ein Sommer unter freiem Himmel

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn der Sommer Einzug hält, beginnt in Mosbach die wohl lebendigste Zeit des Jahres: Der Mosbacher Sommer 2026 macht die Stadt von Juli bis September erneut zur großen Bühne für Kultur, Begegnung und unvergessliche Momente. Über den Sommer hinweg entfaltet sich ein facettenreiches Programm unter freiem Himmel: von großen Konzertabenden über Theater und Kunst bis hin zu liebevoll gestalteten Angeboten für Kinder und Familien. Plätze wie der Große Elzpark, der Burggraben, der Marktplatz oder die Altstadt werden dabei zu atmosphärischen Spielorten voller Leben und Kreativität.

Den festlichen Auftakt bildet am 10. und 11. Juli das stimmungsvolle Lichterfest im Stadtgarten. Wenn Lichtinstallationen, Musik und künstlerische Elemente den Park in eine leuchtende Erlebniswelt verwandeln, entsteht eine besondere Atmosphäre zwischen Staunen, Entdecken und sommerlicher Leichtigkeit. Ein Wochenende, das den Ton setzt für alles, was noch folgt. Offen, bunt und voller Energie.

Schon wenige Tage später, am 16. Juli, sorgt die Lachnacht im Burggraben für ausgelassene Stimmung. Mehrere Comedians bringen mit unterschiedlichen Stilen und Perspektiven frischen Humor auf die Bühne: pointiert, überraschend und herrlich nah am Alltag.

Am 19. Juli gehört der Kleine Elzpark ganz den Familien: Das SpielBlüten Spielefest verwandelt die Wiesen in eine große Erlebnislandschaft voller Bewegung, Kreativität und Entdeckerfreude. Ob Superwellenrutsche, Kreativaktionen, Hüpfburgen, Kletterturm oder Murmelbahn – hier steht das gemeinsame Erleben im Mittelpunkt und macht den Nachmittag zu einem kleinen Sommerabenteuer.

Ein musikalisches Highlight folgt Schlag auf Schlag: Am 23. Juli bringen The BossHoss mit ihrem markanten Country-Rock-Sound den Großen Elzpark zum Beben und sorgen für einen energiegeladenen Open-Air-Abend. Direkt danach, am 24. Juli, setzt die Rock FM Rock Night die Bühne unter Strom. Ein Abend voller kraftvoller Gitarrenriffs, großer Stimmen und Festivalstimmung. Am 25. Juli schlägt Chris de Burgh leisere, emotionalere Töne an und nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch sein beeindruckendes Lebenswerk.

Ein besonderer künstlerischer Akzent prägt den weiteren Verlauf des Sommers: Die Ausstellung OUT OF MOSBACH 3 wird am 26. Juli eröffnet und ist bis zum 6. September im Alten Schlachthaus zu sehen. Sie versammelt Künstlerinnen und Künstler mit Mosbacher Wurzeln und eröffnet spannende Perspektiven auf Herkunft, Entwicklung und künstlerische Vielfalt. Ein ruhiger, inspirierender Gegenpol zu den großen Bühnenereignissen.

Am 28. Juli bringt die Badische Landesbühne gleich zwei Produktionen nach Mosbach: Am Nachmittag begeistert das Kindertheater Rotkäppchen und Herr Wolff junge Besucherinnen und Besucher, bevor am Abend mit Molière – Der eingebildete Tote eine ebenso humorvolle wie kluge Inszenierung das Publikum in die Welt des klassischen Theaters entführt.

International wird es am 31. Juli und 1. August, wenn das Festival Folk am Neckar den Burggraben mit Leben erfüllt. Folkmusikerinnen und -musiker, u.a. aus Schottland, Irland, Australien und den USA, bringen ihre vielfältigen musikalischen Traditionen mit und machen das Wochenende zu einem Fest für alle Freunde handgemachter Musik.

Für die kleinen Gäste geht es am 4. August fantasievoll weiter: Die Abenteurer aus Mullewapp nehmen das Publikum mit auf eine lebendige Reise voller Freundschaft und Abenteuer. Nur zwei Tage später, am 6. August, beweist Bernd Lafrenz mit seiner Shakespeare-Solo-Komödie König Richard III, wie zeitlos, humorvoll und eindrucksvoll Theater auch in moderner Form sein kann.

Ein fester Bestandteil des Mosbacher Sommers ist das Open Air Kino, das vom 12. bis 23. August im Großen Elzpark stattfindet. Wenn die Dämmerung einsetzt und die Leinwand erstrahlt, entsteht eine ganz eigene Magie: Filme unter freiem Himmel, begleitet von sommerlicher Atmosphäre und dem besonderen Gefühl, gemeinsam Kultur zu genießen.

Sprachgewalt und Kreativität stehen am 27. August beim Poetry Slam im Mittelpunkt. Hier treffen unterschiedliche Stimmen, Perspektiven und Ausdrucksformen mal humorvoll, mal nachdenklich aber immer authentisch aufeinander.

Ein Höhepunkt für Mosbachs Innenstadt ist das Internationale Straßentheater am 30. August. Dann verwandeln sich Plätze und Gassen in eine offene Bühne: Akrobatik, Comedy, Fantasiefiguren und überraschende Inszenierungen lassen Mosbach zu einem Ort voller Staunen und spontaner Begegnungen werden.

Der September beginnt mit kultureller Vielfalt: Am 2. September widmet sich die literarische Veranstaltung bei Kindlers Buchhandlung Dem Volke einmal Kunst bringen Augusta Bender und Magdalena Mävers. Durch die Kombination einer Lesung und des Schauspiels werden hier Geschichte und Gegenwart eindrucksvoll zusammengebracht. Am 3. September begeistert herrH mit seinem mitreißenden Kindermitmachkonzert. Ein Erlebnis, bei dem Kinder und Eltern gemeinsam singen, tanzen und lachen können.

Musikalisch anspruchsvoll wird es am 4. September, wenn Barbara Dennerlein, die Queen der Hammond, mit virtuosem Spiel und außergewöhnlicher Klangfülle den Burggraben erfüllt. Nur zwei Tage später, am 6. September, sorgt NightWash Live für einen weiteren Höhepunkt: frische Stand-up Comedy, überraschende Talente und beste Unterhaltung auf höchstem Niveau.

Auch für die jüngsten Besucher gibt es noch ein besonderes Erlebnis: Am 7. September kommt Mama Muh als liebevolles Figurentheater in den Hospitalhof.

Den stimmungsvollen Abschluss bildet am 11. September das Gassen-Musik-Fest. Die Altstadt verwandelt sich an diesem Abend in eine klingende Kulisse: Live-Musik an vielen Orten, entspannte Begegnungen und eine Atmosphäre, die den Sommer noch einmal in all seinen Facetten spürbar macht.

Der Mosbacher Sommer 2026 zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig Kultur sein kann: offen, lebendig und mitten im Herzen der Stadt. Oberbürgermeister Julian Stipp dankt allen Beteiligten, insbesondere den langjährigen Hauptsponsoren – der Sparkasse Neckartal-Odenwald, der Firma Live art – Licht- und Tonsysteme und dem BGV – sowie allen weiteren Unterstützenden wie den Stadtwerken Mosbach, European Aerosols und Meister Beuchert Hörsysteme. Ohne dieses Engagement wäre ein so umfangreiches Kulturprogramm nicht möglich.

Das vollständige Programm mit weiteren Informationen ist in der Tourist Information Mosbach sowie online erhältlich. Der Mosbacher Sommer 2026 lädt ein, den Alltag hinter sich zu lassen und gemeinsam einen Sommer voller Musik, Kunst und Begegnung zu erleben.

rot/Wg

Quelle: Stadtverwaltung Mosbach

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026, 15:51