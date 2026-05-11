Mannheim – Spendenaktion auf dem Maimarkt: 15.000 Euro für Projekte der Bülent Ceylan Stiftung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Überraschungsbesuch des Mannheimer Comedians in der Halle des Handwerks würdigte das Engagement von Inter Versicherung und der Innungen – Unterstützung für benachteiligte Kinder

Mit einer gemeinsamen Spendenaktion auf dem Mannheimer Maimarkt haben mehrere Innungen des Handwerks und die Inter Versicherungsgruppe insgesamt 15.000 Euro für die Bülent Ceylan Für Kinder Stiftung zusammengetragen. Nach Mitteilung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald wurde der Spendenscheck am Abschlusstag des Maimarkts, am 5. Mai 2026, in der Halle des Handwerks an Stiftungs-Geschäftsführerin Melanie Magin und den Mannheimer Comedian Bülent Ceylan überreicht, der zu einem exklusiven Überraschungsbesuch in die Halle des Handwerks kam.

Die Spendensumme war während des Maimarkts vom 25. April bis 5. Mai 2026 zusammengekommen. In der Halle des Handwerks sammelten die Bäckerinnung Kurpfalz, die SHK-Innung Rhein-Neckar, die Innung für Elektro- und Informationstechnik Kurpfalz, die Schornsteinfegerinnung Karlsruhe sowie die Bildhauer- und Steinmetz-Innung Mannheim-Heidelberg-Rhein-Neckar-Kreis mit verschiedenen Aktionen und Spendenkassen an ihren Ständen für die Stiftung. Die Inter Versicherungsgruppe schob das Spendenprojekt maßgebend mit einer eigenen Mitmachaktion an und rundete den finalen Betrag auf.

Aktionen brachten Spenden ein

Besonders gefragt waren während des Maimarkts die Probieraktionen bei der Bäckerinnung Kurpfalz. Am viel frequentierten Stand der Bäcker, an dem es durchweg Aktionen und viel zu sehen gab, duftete es stets verführerisch, sodass viele Backwaren gegen eine Spende über den Tresen gingen. Insgesamt kamen so bemerkenswerte 6.000,- Euro zusammen. Auch die Inter Versicherungsgruppe sammelte an ihrem Stand mit dem Bierkrug-Schieben über 3.000,- Euro ein. Zusammen mit den Einnahmen der beteiligten Innungen ergab sich so ein Spendenstand von 10.800 Euro, den die Inter Versicherungsgruppe anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens auf insgesamt 15.000 Euro erhöhte.

Neue Chancen für Kinder

Die Spende kam zum dritten Mal in Folge der Bülent Ceylan Für Kinder Stiftung zugute. Die Stiftung fördert Projekte, die Kindern neue Chancen eröffnen – darunter die Musikprojekte „Pop macht Schule“ und „Deine Chance auf Musik“, bei dem Schülerinnen und Schüler gemeinsam musizieren, Instrumente ausprobieren und am Ende ein Abschlusskonzert gestalten. Auch die aktuelle Spende ist dafür vorgesehen, diese Angebote weiter zu unterstützen.

Bülent Ceylan persönlich vor Ort

Der Kontakt zwischen Handwerk, Versicherungsunternehmen und Stiftung war über Alexander Verwiebe, Leiter des Kompetenzcenters in Mannheim der Inter Versicherungsgruppe, zustande gekommen. Er hob den nachhaltigen Charakter der Zusammenarbeit hervor: „Letztes Jahr waren wir nach der Spendenübergabe bei einem Konzert eingeladen. Bülent Ceylan hatte sich dabei den Termin für dieses Jahr notiert und angekündigt, persönlich zur Scheckübergabe in die Halle des Handwerks zu kommen. Ein Jahr später hat er dieses Versprechen eingelöst. Das zeigt, wie wichtig ihm diese Projekte für Kinder sind“, sagte Verwiebe.

Besonderen Wert legte Verwiebe auf die inhaltliche Ausrichtung der Förderung: „Die Bülent Ceylan Stiftung unterstützt ganz verschiedene Projekte für Kinder. Mir war wichtig, dass wir auch das Musikprojekt fördern. Dort erhalten benachteiligte Kinder die Möglichkeit, Musik zu machen, ein Instrument zu lernen, zu singen und gemeinsam in einer Band aufzutreten. Wenn diese Kinder am Ende auf der Bühne stehen, ist das ein sehr bewegender Moment“, so Verwiebe.

Gegenseitige Anerkennung

Der Besuch von Bülent Ceylan am letzten Maimarkt-Tag war im Vorfeld nicht öffentlich angekündigt worden. Auf Wunsch des Comedians fand die Scheckübergabe im kleinen Rahmen in der Halle des Handwerks statt. Vor Ort nahm er sich Zeit für Gespräche mit den Vertreterinnen und Vertretern des Handwerks, probierte Aktionen an den Ständen aus und stand für Fotos zur Verfügung – eine sympathische Geste, die bei Ausstellern und Besuchern im Handwerkerzelt für große Freude und Anerkennung sorgte.

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald sieht in der wiederholten Spendenaktion ein Beispiel für das soziale Engagement des regionalen Handwerks. Die Beteiligten kündigten an, die Kooperation mit der Bülent Ceylan Für Kinder Stiftung fortzusetzen und auch in Zukunft Aktionen zugunsten von Kinder- und Jugendprojekten zu planen.

Infos zur Bülent Ceylan Stiftung: www.bc-stiftung.de

Quelle: Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026, 15:41