Mannheim – Popakademie Open House mit MACK

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, den 26. Mai 2026 ist ab 18 Uhr der Producer MACK zu Gast beim Open House der Popakademie Baden-Württemberg. Im Gespräch mit Derek von Krogh spricht er über seine Arbeit mit legendären Künstlern wie Queen, David Bowie, Giorgio Moroder, T.Rex, Deep Purple, Rolling Stones, Led Zeppelin, Electric Light Orchestra, Scorpions, Billy Squier, Meat Loaf, BAP, Extreme uvm.

Reinhold Mack (*1946) absolvierte eine Lehre zum Klavierbauer und begann 1970 in den „Union Studios“ eine Tonmeister-Ausbildung. 1972 wurde er von Musikproduzent Giorgio Moroder für die „Musicland Studios“ abgeworben. 1973 gewann das neu eingerichtete Aufnahmestudio der „Musicland Studios“ Popularität bei internationalen Bands wie Deep Purple, The Rolling Stones, Led Zeppelin und Electric Light Orchestra. 1979 begann die Freundschaft mit Queen, aus der sowohl gemeinsame Musikproduktionen entstanden. Zu den bekanntesten gemeinsam mit der Band produzierten Songs zählen Another one bites the Dust, Radio Ga Ga, I Want to Break Free und Under Pressure.

Das Open House ist öffentlich, die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht nötig:

Dienstag, 26.05.2026 18 Uhr Raum 001 Popakademie

Quelle:

Popakademie Baden-Württemberg GmbH

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026, 13:31