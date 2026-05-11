Mannheim – Kinderkonzert im Jungbusch: Musikvermittlung mit den Mannheimer Philharmonikern

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Rund 150 Kinder aus Kindertagesstätten und Grundschulen im Mannheimer Jungbusch erleben am 18. Mai ein besonderes Konzert: In Kooperation mit den Mannheimer Philharmonikern lädt die Junge Diakonie zu einem kindgerechten Kammerkonzert in die Hafenkirche ein.

Das neue Format trägt den Namen „Musik für die Stadt“. Die künstlerische Leitung übernimmt die Pianistin Olga Zado, die ein etwa 45-minütiges Programm erstellt hat, das speziell auf junge Zuhörerinnen und Zuhörer im Alter von drei bis zehn Jahren ausgerichtet ist. Neben dem Zuhören und Erleben steht vor allem die Vermittlung im Mittelpunkt – Instrumente werden vorgestellt, Spielvarianten demonstriert und die Kinder aktiv einbezogen.

Wir laden Sie herzlich ein, diesen Termin vor Ort zu begleiten:

Montag, 18. Mai 2026

10 Uhr

Hafenkirche Mannheim, Kirchenstraße 11, 68159 Mannheim

Auf dem Programm stehen Fritz Kreislers „Liebeslied“ und „Schöne Rosmarin“, Johannes Brahms‘ Scherzo in c-Moll, Edward Elgars „Salut d’Amour“ sowie Jules Massenets berühmte „Meditation“. Ergänzt wird das Konzert durch Robert Schumanns „Fünf Stücke im Volkston“.

Es musizieren Vardan Poghosyan (Violine), Julia Barahal (Cello) und Olga Zado (Klavier).

Vor Beginn des Konzerts besteht die Möglichkeit für O-Töne und Fotos.

Als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner stehen Ihnen Vertreterinnen und Vertreter der Jungen Diakonie sowie der Mannheimer Philharmoniker zur Verfügung.

Achtung: Es handelt sich um eine nicht-öffentliche Veranstaltung.

Wir bitten um Anmeldung, sofern Sie an der Veranstaltung teilnehmen möchten unter: presse@diakonie-mannheim.de, 0621-28000-304.

Quelle: Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026, 09:10