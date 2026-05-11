Ludwigshafen – 14-Jähriger aus Jugendhilfeeinrichtung vermisst – Öffentlichkeitsfahndung

Ludwigshafen /Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Seit dem 05.05.2026 wird ein in Ludwigshafen wohnender 14-Jähriger vermisst. Er verließ am 05.05.26, gegen 12:00 Uhr, erlaubterweise eine Jugendhilfeeinrichtung in Ludwigshafen und kehrte dorthin aber nicht zurück. Zwischendurch hielt er sich kurz bei einem Verwandten in Ludwigshafen auf, sein weiterer Aufenthalt ist jedoch unbekannt.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Jugendliche besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 14-Jährigen:

– 1,50m

– 45kg

– schlank

– mittellange dunkle Haare

– braune Augen

– spricht gebrochen deutsch

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-23312 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026, 15:30