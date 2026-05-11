Landau – #wirschaffenvielfalt: Jetzt Projekte für die 10. Freiwilligentage der Metropolregion Rhein-Neckar anmelden – Aktionszeitraum vom 12. bis 20. September

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Grüne Klassenzimmer, neu gestaltete Außenanlagen für Vereine und Kirchengemeinden sowie frische Anstriche für Kitas und Schulhöfe: Seit der Einführung des Freiwilligentags der Metropolregion Rhein-Neckar vor zehn Jahren wurde in Landau an diesen Aktionstagen schon einiges gemeinsam angepackt und „weggeschafft“. Auch im Jubiläumsjahr ist die Südpfalzmetropole wieder dabei und ruft Freiwillige, Organisationen, Unternehmen und Schulen dazu auf, ihre Projekte anzumelden. Projektanmeldungen für die Freiwilligentage, die in diesem Jahr vom 12. bis 20. September stattfinden, sind ab sofort möglich. Ziel ist es, bürgerschaftliches Engagement sichtbar zu machen und Menschen zusammenzubringen, die sich aktiv für ihre Region einsetzen möchten.

Bei den Freiwilligentagen können sich Vereine, Unternehmen und Initiativen mit vielfältigen Projekten einbringen – etwa durch die Organisation eines Flohmarkts, soziale Mitmachaktionen für benachteiligte Menschen oder Bildungsangebote wie Workshops, Vorleseaktionen und Lernpatenschaften.

„Die Freiwilligentage der Metropolregion Rhein-Neckar bieten eine ideale Plattform, um konkrete Mitmachaktionen und Herzenswünsche mit vereinter Kraft und vielen helfenden Händen in die Tat umzusetzen“, unterstreicht Beigeordnete Lena Dürphold und lädt die Landauerinnen und Landauer ein, jetzt ihre Projekte einzureichen oder sich später als freiwillige Helferinnen und Helfer zu melden.

Ein zusätzlicher Anreiz für Organisationen, ihre Projekte frühzeitig einzureichen: Insgesamt stellt die Firma Hornbach 200 Gutscheine im Wert von jeweils 200 Euro zur Verfügung. Diese werden unter allen bis Ende Juni angemeldeten Projekten verlost.

Zentrale Kommunikations- und Anmeldeplattform für den Freiwilligentag ist die Webseite www.wir-schaffen-was.de. Dort können sich interessierte Organisationen registrieren und Projekte anmelden.

Fragen beantwortet das MRN Organisationsteam per E-Mail an info@wir-schaffen-was.de. Aktuelle Informationen gibt es auf den Social-Media-Kanälen von „Wir schaffen was“ auf Facebook, Instagram, LinkedIn und TikTok. In Landau steht Ehrenamtsbeauftragte Kemmler per E-Mail an angelika.kemmler@landau.de zur Verfügung.

Bildunterschrift: Bei den Freiwilligentagen 2024 in Landau haben Freiwillige beispielsweise die Außenanlage der Kita Haus für Kinder neugestaltet. (Archivfoto: Stadt Landau)

Quelle:

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026, 15:38