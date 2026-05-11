Kreis Bergstrasse – 140 Jahre GGEW: Jubiläumsaktion auf der GGEW Crowd gestartet

Kreis Bergstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – 7.000 Euro Sonderförderung für Vereine und Initiativen in der Region

Die GGEW AG feiert in diesem Jahr ihr 140-jähriges Bestehen – und sagt Danke an die Region. Anlässlich des Jubiläums startet der Energieversorger vom 01. Mai bis 30. Juni 2026 eine große Sonderaktion auf der Crowdfunding-Plattform „GGEW Crowd“. Insgesamt stellt die GGEW dafür einen zusätzlichen Aktionsfördertopf in Höhe von 7.000 Euro bereit.

Mit der GGEW Crowd unterstützt die GGEW seit mittlerweile über einem Jahr Vereine und Initiativen aus der Region bei der Umsetzung gemeinnütziger Projekte. Das Prinzip ist einfach: Organisationen stellen ihr Projekt online vor, definieren eine Zielsumme und sammeln anschließend Unterstützung aus der Bevölkerung. Für jede Spende von mindestens zehn Euro gibt die GGEW einen zusätzlichen Zuschuss aus dem Fördertopf dazu.

Die Resonanz auf die Plattform zeigt, wie groß das Engagement in der Region ist. Bereits im ersten Halbjahr nach dem Start der GGEW Crowd konnten 23 Projekte erfolgreich umgesetzt werden. Insgesamt wurden mehr als 132.000 Euro ausgeschüttet. 909 Unterstützerinnen und Unterstützer beteiligten sich an den Projekten aus den Bereichen Sport, Kultur, Bildung und Soziales.

„Die GGEW Crowd hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einer echten Plattform für gesellschaftliches Engagement entwickelt. Unser Jubiläum möchten wir deshalb nutzen, um Vereine und Initiativen zusätzlich zu unterstützen und gemeinsam noch mehr Projekte in der Region möglich zu machen“, erklärt Patricia Schlesing, Projektverantwortliche der GGEW Crowd.

Im Rahmen der Jubiläumsaktion profitieren Projektstarterinnen und Projektstarter von besonders attraktiven Konditionen. Für jede Unterstützung von mindestens zehn Euro steuert die GGEW zusätzlich 14 Euro aus dem Aktionsfördertopf bei. Pro Projekt können dabei bis zu 1.500 Euro ausgeschüttet werden – solange der Fördertopf reicht.

Mit der Aktion möchte GGEW das ehrenamtliche Engagement in ihrem Netzgebiet weiter stärken und Vereinen eine unkomplizierte Möglichkeit bieten, ihre Ideen Wirklichkeit werden zu lassen.

Vereine und Organisationen aus dem Netzgebiet der GGEW können ihre Projekte weiterhin auf der Plattform einreichen.

Weitere Informationen gibt es unter: www.ggew-crowd.de/jubilaeum

Quelle: Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstrasse Aktiengesellschaft

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026, 17:19