Heppenheim – Ensemblekonzert der Musikschule am 31. Mai 2026

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die städtische Musikschule Heppenheim lädt Interessierte am Sonntag, den 31. Mai 2026, zu ihrem großen Ensemblekonzert in die Christuskirche, Theodor-Storm-Str. 10, ein. Beginn ist um 17:00 Uhr, Einlass ab 16:30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Ensembles der Musikschule präsentieren ein abwechslungsreiches Programm. Nach der „Tragischen Ouvertüre“ von Johannes Brahms folgen Auszüge aus Johann Sebastian Bachs erster Orchestersuite in C-Dur. Weiterhin werden bekannte Melodien aus Filmmusik sowie zeitgenössische Kompositionen, u.a. von Howard Shore und John Powell, zu hören sein. Den krönenden Abschluss bildet der berühmte „Radetzky-Marsch“ von Johann Strauss.

Zu den auftretenden Gruppen gehören das Sinfonieorchester, die Jungsinfoniker, das Blockflötenensemble „Flautemus“, das Akkordeonorchester sowie der Chor „New Voices“.

Quelle: Magistrat der Kreisstadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026, 16:21