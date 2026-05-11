Heidelberg – „König von Deutschland“ – Rio Reiser-Gottesdienst

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 28. Juni findet in der Heiliggeistkirche am Heidelberger Marktplatz ein Pop‑Gottesdienst mit dem Titel „König von Deutschland“ zum 30. Todestag des Sängers Rio Reiser statt. Claudia Roth, ehemalige Kulturstaatsministerin und frühere Managerin von Rio Reiser und seiner Band „Ton Steine Scherben“, gestaltet den Gottesdienst mit. Im Gespräch mit Pfarrer Vincenzo Petracca wird nachgespürt, was Rio Reiser ausmachte, worum es ihm ging und welche Spiritualität er hatte.

Wütender Punk, sanfter Poet, melancholischer Geschichtenerzähler: Rio Reiser hat in seinem bewegten Leben viele Töne angeschlagen. Seine Lieder waren aufrührerisch, berührend, kunstvoll. Mit „Ton Steine Scherben“ lieferte Reiser in den 70er Jahren den Soundtrack einer Generation im Aufbruch. Vom politischen Punk aus entwickelte er sich zu einem der bedeutendsten deutschen Musiker. Er gilt als Begründer des Deutschrocks. „Sie haben alle von meinem Wein getrunken“, sagte er mit Blick auf Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer und Marius Müller-Westernhagen.

Rio Reiser las täglich in der Bibel. Er kannte sie größtenteils auswendig und hat sie oft zitiert. An Jesus imponierte ihn das revolutionäre Liebe-deinen-Nächsten. Mit der Amtskirche konnte er wenig anfangen, aber er war christlich im Sinne von Christus, der versuchte, die Menschen auf einen besseren Weg zu führen. Im Gottesdienst soll der Spiritualität des Sängers nachgegangen werden.

Die frühere Kulturstaatsministerin Claudia Roth war von 1982 bis 1985 Managerin der Band „Ton Steine Scherben“. Mit Rio Reiser war sie eng befreundet und Mitbewohnerin in der nordfriesischen Kommune der Band.

Die Muddy Award-Preisträgerin Silke Hauck leiht Rio Reiser die Stimme, Jochen Seiterle spielt die Gitarre, Peter Anthony das Piano und Tom Beisel das Schlagzeug.

Der Pop-Gottesdienst ist der 16. in der Reihe um Popstars, die es in Heiliggeist seit 2015 gibt. Die Reihe beschäftigt sich in Themen-Gottesdiensten mit Rock- und Pop-Stars, ihren Liedern und ihrer Spiritualität. Der Taylor Swift-Gottesdienst 2024 fand ein internationales Echo. Ziel der Pop-Gottesdienste ist es, den physischen und spirituellen Raum zu entgrenzen und zu erweitern, neue Menschen zu erreichen und eine neuartige Weise anzubieten, um Kirche kennenzulernen.

Wann: Sonntag, 28.06.2026, 11 Uhr

Wo: Heiliggeistkirche Heidelberg

Mitwirkende:

Claudia Roth, Ex-Managerin von Rio Reiser und Ex-Kulturstaatsministerin

Vincenzo Petracca, Pfarrer

Musik: Silke Hauck (Gesang), Jochen Seiterle (Gitarre), Peter Anthony (Piano), Tom Beisel (Drums)

Tickets: Kostenlose Platzreservierung ab 17. Mai über Ticketsystem auf www.heiliggeist-heidelberg.de

Veranstalter: Heiliggeist Heidelberg

Foto zeigt den Adele-Gottesdienst im September 2024 und darf gern verwendet werden unter der Angabe: Sabine Arndt

Quelle: heiliggeist Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026, 13:33