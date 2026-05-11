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Frankenthal startet in den Sommer
11.05.2026, 15:29 Uhr

Frankenthal startet in den Sommer: StrandBad eröffnet Freibadsaison 2026 mit freiem Eintritt und neuer Mega-Rutsche

Frankenthal startet in den SommerFrankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Kostenfreier Familientag im StrandBad Frankenthal – neue „Wave“-Rutsche als Highlight der Saison 2026

StrandBad Frankenthal startet am Donnerstag, 14. Mai 2026, offiziell in die neue Freibadsaison – und das mit einem großen Eröffnungsfest, kostenfreiem Eintritt und echtem Beach-Feeling mitten in der Metropolregion Rhein-Neckar. Besucher dürfen sich auf Sommerstimmung, Cocktails, DJ-Musik, Familienprogramm und zahlreiche neue Attraktionen freuen.

Ab 10 Uhr öffnet das StrandBad seine Tore für die große Saisoneröffnung 2026. Der Eintritt ist am gesamten Eröffnungstag kostenlos. Ziel der Veranstaltung ist es, das Freibad erneut als beliebten Treffpunkt für Familien, Kinder, Jugendliche und Sonnenhungrige aus Frankenthal und der gesamten Region zu präsentieren.

Neue Wibit-„Wave“ sorgt für Action im Wasser

Das größte Highlight der neuen Saison dürfte die neue Wibit-„Wave“ werden. Die rund fünf Meter hohe und etwa 15 Meter lange Rutsche erweitert den bereits beliebten Wibit-Sportspark und verspricht noch mehr Action im Wasser. Nach Angaben der Verantwortlichen ist die Anlage in dieser Form einzigartig in der Region und soll insbesondere Kinder und Jugendliche begeistern.

Bereits 2025 hatte sich der Wibit-Sportspark als Besuchermagnet etabliert. Mit der neuen Erweiterung setzt das StrandBad Frankenthal nun erneut auf Spaß, Bewegung und modernes Freizeitangebot.

Auch außerhalb der Wasserflächen wurde investiert: Neue Gastromöbel am Kiosk, eine vergrößerte Beachbar, zusätzliche Sonnenschirme sowie ein sanierter Zugangsweg sollen den Aufenthalt für Gäste noch angenehmer machen. Für saubere und gepflegte Liegewiesen wird künftig erstmals eine maschinelle Reinigung eingesetzt.

Oberbürgermeister eröffnet offiziell die Saison

Um 11 Uhr wird Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer die Freibadsaison offiziell eröffnen. Im Anschluss wartet bis etwa 16 Uhr ein umfangreiches Mitmach- und Erlebnisprogramm auf die Besucher.

Kapitän Leo entert die Piratenbucht

Vor allem Kinder bis acht Jahre dürfen sich auf Kapitän Leo freuen, der in der Piratenbucht für maritime Unterhaltung sorgt. Erinnerungsfotos mit dem beliebten Charakter sind ebenfalls möglich.

StrandBad-Parcours und Wibit-Wettbewerb

Für ältere Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 16 Jahren gibt es einen speziellen StrandBad-Parcours mit verschiedenen Mitmachaktionen.

Mit dabei sind unter anderem:

der Frankenthaler Schwimmverein
die DLRG Ortsgruppe Frankenthal
die Jugendfeuerwehr Frankenthal

Sie präsentieren verschiedene Aktionen und Angebote rund um Sport, Sicherheit und Freizeitspaß.

Ein weiteres Highlight wird das „Wibit-Wave-Race“, bei dem die neue Wasserattraktion direkt getestet werden kann.

Beachbar, Cocktails und DJ sorgen für Urlaubsstimmung

Auch die Beachbar soll zur Saisoneröffnung echtes Sommer- und Urlaubsfeeling nach Frankenthal bringen. Besucher erwartet entspannte Musik vom DJ, Cocktails, lockere Atmosphäre und „Chillen unter Palmen“.

Kulinarisch bietet die StrandBad-Gastronomie traditionell ein Fleischwurstessen an – alternativ gibt es auch eine fleischlose Falafel-Variante. Eis und erfrischende Getränke runden das Angebot ab.

Vorverkauf für Saisonkarten startet bereits am 13. Mai

Wer sich bereits vor dem offiziellen Start mit Saisonkarten, Mehrfachkarten oder Mietschränken versorgen möchte, kann dies am Mittwoch, 13. Mai 2026, zwischen 9 und 14 Uhr direkt an der StrandBad-Kasse erledigen.

Auch am Eröffnungstag selbst läuft der Verkauf von 10 bis 19 Uhr.

Das StrandBad ist vom 15. Mai bis 30. August 2026 zu folgenden Zeiten geöffnet:

Montag: 8.30 bis 20 Uhr
Dienstag: 7 bis 20 Uhr (Frühbadetag)
Mittwoch: 8.30 bis 20 Uhr
Donnerstag: 8.30 bis 20 Uhr
Freitag: 7 bis 20 Uhr (Frühbadetag)
Samstag: 8.30 bis 20 Uhr
Sonntag: 8.30 bis 20 Uhr

Die Kassenzeiten gelten täglich von 8.30 bis 19 Uhr. An Frühbadetagen ist der Zutritt ausschließlich mit gültigem Online-Ticket möglich.

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026, 15:39

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