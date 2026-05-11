Frankenthal – Funktionsprüfung an Wasserschiebern und Hydranten

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Auftrag der Stadtwerke führt die Firma Aqua Service auch in diesem Jahr die turnusmäßige Überprüfung der Wasserschieber und Hydranten durch. Die Arbeiten finden ab Montag, 11. Mai 2026 in Beindersheim, Großniedesheim und Kleinniedesheim statt und werden voraussichtlich bis Ende Juni 2026 abgeschlossen sein.

Während des Einsatzzeitraums sind die Mitarbeiter der Firma Aqua Service im Ortsgebiet unterwegs, um die Anlagen zu kontrollieren und deren Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Die regelmäßigen Prüfungen sind ein wichtiger Beitrag zur Gewährleistung einer zuverlässigen Wasserversorgung.

Quelle:

Stadtwerke Frankenthal GmbH

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026, 08:55