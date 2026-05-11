Eberbach – Öffentliche Toilettenanlage Zwingerstraße wegen Reinigungsarbeiten nach Vandalismus gesperrt

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 01.05.2026 zwischen 7 Uhr und 19 Uhr wurden in der frisch sanierten, öffentlichen Toilettenanlage Zwingerstraße die Wände und Trennwände im Herrenbereich mit Graffiti beschmiert. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 €.

Die Schmierereien werden am Dienstag, den 12.05. entfernt. Hierfür muss die Toilettenanlage ganztägig gesperrt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeistation in Eberbach unter Tel. (06271) 92100 in Verbindung zu setzen.

Bilder:

Grafitti WC Zwingerstraße-1, © Stadt Eberbach

Grafitti WC Zwingerstraße-2, © Stadt Eberbach

Quelle: Stadt Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026, 09:25