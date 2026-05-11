Bad Dürkheim – Harley-Fahrer pflanzen Zukunft – Baumpflanz-Challenge verbindet Pfalz und Rhein-Neckar-Raum

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Eine ungewöhnliche, aber wirkungsvolle Verbindung aus sozialem Engagement und gemeinschaftlicher Aktion zeigte sich am 8. Mai an der Siegmund-Crämer-Schule der Lebenshilfe Bad Dürkheim: Das H.O.G. Rhein-Neckar-Chapter – eine Gemeinschaft von Harley-Davidson-Fahrern – beteiligte sich an einer bundesweiten Baumpflanz-Challenge und setzte dabei ein klares Zeichen für Inklusion und Gemeinschaft.

Im Rahmen der Aktion pflanzten etliche extra angereiste Harley Fahrer gemeinsam mit einem Rollstuhl-Hockey-Spieler der „Rolli-Teufel“ Ludwigshafen eine große Platane auf dem Schulgelände der Lebenshilfe. Die Baumpflanz-Challenge ist eine Aktion unter verschiedenen H.O.G.-Chaptern (Harley Owners Group), bei der sich die Gruppen gegenseitig nominieren. Das Rhein-Neckar-Chapter wurde vom Saarland-Chapter benannt und gab die Herausforderung an das nächste Chapter weiter.

Bemerkenswert ist die Verbindung zur Lebenshilfe Bad Dürkheim: Der Kontakt entstand über die Rolli-Teufel Ludwigshafen, einen Behindertensport-Verein für Hockey, den das Chapter seit vielen Jahren unterstützt. Einer der Spieler ist zugleich Beschäftigter in den Werkstätten der Lebenshilfe. Die Spenden der Aktion kommen den Rolli-Teufeln zugute, während der gepflanzte Baum dauerhaft an der Schule der Lebenshilfe steht und dort das Gelände bereichert.

Die Rolli-Teufel Ludwigshafen sind eine ganz besondere Truppe von Rollstuhl-Hockey-Spielerinnen und Spielern. Sie sind ein Behindertensportverein, der aus der Schul AG der Mosaikschule in Oggersheim entstanden ist. Die Hockey-Mannschaft wurde 1996 gegründet und spielt nun seit vielen Jahren in der 1. PCH Bundesliga.

Um die gesamte Ausrüstung (spezielle Rollstühle/Hebebühnen, etc.) für die Spielerinnen und Spieler aufrecht zu erhalten, sind auch sie von Spenden abhängig. Im Rahmen der Baumpflanzaktion konnte das H.O.G. Rhein-Neckar-Chapter den Rolli-Teufeln einen Spendenscheck in Höhe von 300,- € übergeben.

Die Lebenshilfe Bad Dürkheim betreibt mit der Siegmund-Crämer-Schule eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche die aufgrund von Entwicklungsschwierigkeiten einen umfassenden Förderbedarf haben. Hier werden neben Schülern und Schülerinnen mit einer sogenannten geistigen Behinderung u.a. auch Kinder und Jugendliche mit Leistungsmöglichkeiten im Grenzbereich zur Lernbehinderung, mit autistischen Verhaltensmerkmalen, mit starken Kommunikationsstörungen und mit schweren Mehrfachbehinderungen gefördert.

Auch für das H.O.G. Rhein-Neckar-Chapter selbst markiert die Aktion einen besonderen Moment: Nach einer Neuaufstellung Anfang 2026 präsentiert sich die Gemeinschaft wieder aktiv und engagiert. Neben gemeinsamen Ausfahrten und regelmäßigen Treffen gehört soziales Engagement fest zum Selbstverständnis der Gruppe.

Mit der Baumpflanzung wird somit mehr als nur ein ökologischer Beitrag geleistet: Es entsteht ein sichtbares Symbol für Kooperation, Inklusion und nachhaltige Verantwortung in der Region.

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Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2026, 09:22