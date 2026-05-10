Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Verheerender Brand in Speyer: In der Nacht zum Samstag ist die Gaststätte „Paradies am See“ ein Griechisches Lokal in der Straße „Am Rübsamenwühl“ komplett in Flammen aufgegangen. Schon auf der Anfahrt der Feuerwehr sahen die Einsatzkräfte einen gewaltigen Feuerschein über dem Gebiet.

Beim Eintreffen stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Meterhohe Flammen schlugen aus der Gaststätte, eine dichte Rauchsäule bildete sich und Teile des Daches hatten bereits Feuer gefangen. Sofort begann ein massiver Löschangriff unter schwerem Atemschutz.

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Die Wasserversorgung stellte die Einsatzkräfte vor große Herausforderungen. Löschwasser musste aus mehreren Hydranten und zusätzlich aus einem offenen Gewässer über lange Strecken zur Brandstelle gefördert werden. Deshalb wurde die Feuerwehr Römerberg-Dudenhofen zur Unterstützung nachalarmiert.

Auch das Technische Hilfswerk aus Speyer und Neustadt rückte an. Mit großflächiger Beleuchtung wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet, während ein Radlader Trümmer bewegte, um versteckte Glutnester aufzuspüren und ablöschen zu können.

Trotz des Großeinsatzes konnte die Gaststätte nicht mehr gerettet werden. Das Gebäude brannte vollständig aus und wurde komplett zerstört. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden.

Nach aktuellem Stand wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Insgesamt waren 84 Einsatzkräfte mit 24 Fahrzeugen von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst, Polizei und weiteren Organisationen im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zur Höhe des Sachschadens gibt es bislang noch nicht.

MRN-News berichtet weiter über alle Entwicklungen aus Speyer und der Metropolregion Rhein-Neckar.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 10. Mai 2026, 10:27