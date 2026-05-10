Speyer – THW reißt brennende Blockhütte für Löscharbeiten nieder

Speyer/Mettropolregion Rhein-Neckar – In den frühen Morgenstunden des 9. Mai wurde der Fachberater des
Technischen Hilfswerks (THW) Speyer gegen 03:05 Uhr zu einem Großbrand alarmiert.
Ein Restaurant, errichtet als massive Holzblockhütte, stand zu diesem Zeitpunkt bereits im
Vollbrand. Da die Konstruktion den Zugang zu tiefliegenden Glutnestern erschwerte,
forderte die Feuerwehr schwere Räumgeräte des THW an.
Insgesamt waren rund 20 ehrenamtliche Helfer aus drei Ortsverbänden mit zehm
Einsatzfahrzeugen vor Ort. Um die Löscharbeiten effektiv zu unterstützen, wurden die
Fachgruppen Räumen aus Neustadt an der Weinstraße und Spiesen-Elversberg
hinzugezogen. Ein glücklicher Zufall beschleunigte den Einsatz: Die Spezialisten aus dem
Saarland befanden sich mit ihrem Radbagger gerade zu einer Übung in Neustadt und
konnten somit zeitnah die Einsatzstelle in Speyer erreichen.
Die Aufgabe der THW-Kräfte bestand darin, die Reste der brennenden Holzhütte
kontrolliert niederzulegen. Mit dem Radlader und dem Radbagger wurden die instabilen
Wände eingerissen und das Brandgut auseinandergezogen. Nur so war es möglich, die
versteckten Brandherde gezielt abzulöschen.
Parallel dazu sorgte die Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung (FGr N) des
THW Speyer für die Ausleuchtung der Einsatzstelle, während die Bergungsgruppe
Sicherungsaufgaben am Gebäude übernahm. Der Zugtrupp (ZTr) koordinierte die
verschiedenen THW-Einheiten vor Ort. Gegen 12:20 Uhr konnte der Einsatz nach rund
neun Stunden beendet werden.
Quelle: Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)
Zuletzt aktualisiert am 10. Mai 2026, 20:38