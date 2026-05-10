Speyer – THW reißt brennende Blockhütte für Löscharbeiten nieder



Speyer/Mettropolregion Rhein-Neckar – In den frühen Morgenstunden des 9. Mai wurde der Fachberater des

Technischen Hilfswerks (THW) Speyer gegen 03:05 Uhr zu einem Großbrand alarmiert.

Ein Restaurant, errichtet als massive Holzblockhütte, stand zu diesem Zeitpunkt bereits im

Vollbrand. Da die Konstruktion den Zugang zu tiefliegenden Glutnestern erschwerte,

forderte die Feuerwehr schwere Räumgeräte des THW an.

Insgesamt waren rund 20 ehrenamtliche Helfer aus drei Ortsverbänden mit zehm

Einsatzfahrzeugen vor Ort. Um die Löscharbeiten effektiv zu unterstützen, wurden die

Fachgruppen Räumen aus Neustadt an der Weinstraße und Spiesen-Elversberg

hinzugezogen. Ein glücklicher Zufall beschleunigte den Einsatz: Die Spezialisten aus dem

Saarland befanden sich mit ihrem Radbagger gerade zu einer Übung in Neustadt und

konnten somit zeitnah die Einsatzstelle in Speyer erreichen.



Die Aufgabe der THW-Kräfte bestand darin, die Reste der brennenden Holzhütte

kontrolliert niederzulegen. Mit dem Radlader und dem Radbagger wurden die instabilen

Wände eingerissen und das Brandgut auseinandergezogen. Nur so war es möglich, die

versteckten Brandherde gezielt abzulöschen.

Parallel dazu sorgte die Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung (FGr N) des

THW Speyer für die Ausleuchtung der Einsatzstelle, während die Bergungsgruppe

Sicherungsaufgaben am Gebäude übernahm. Der Zugtrupp (ZTr) koordinierte die

verschiedenen THW-Einheiten vor Ort. Gegen 12:20 Uhr konnte der Einsatz nach rund

neun Stunden beendet werden.

Quelle: Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)

Zuletzt aktualisiert am 10. Mai 2026, 20:38