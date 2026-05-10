Speyer – Einbruch in Waldhütte



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum von Donnerstag (07.05.2026, 16:00 Uhr) bis Freitag (08.05.2026, 09:20 Uhr) kam es zu einem Einbruch in einer Waldhütte in der Straße „Erster Richtweg“ (Nahe L528). Die bislang unbekannten Personen brachen zwei Holztüren auf und gelangten so in das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 10. Mai 2026, 20:40