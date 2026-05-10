Sinsheim/Neckar-Kreis: Pkw kommt von Fahrbahn ab und landet im Feld – Polizei sucht Zeugen – PM 2



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagvormittag, gegen 09.54 Uhr, befuhr ein 28-jähriger VW Fahrer mit seinem Pkw samt Anhänger die B 39 von Sinsheim-Steinsfurt kommend in Richtung Sinsheim-Rohrbach.

Auf freier Strecke kam ihm ein noch unbekannter weißer Pkw entgegen, der aus noch ungeklärter Ursache auf die Fahrspur des 28-Jährigen geriet. Um eine Kollision zu verhindern wich der 28-jährige VW-Lenker dem Entgegenkommenden nach rechts aus, geriet in den daneben liegenden Grünstreifen, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern.

In der weiteren Folge kam er links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen, kippte auf die Seite und blieb mit seinem Gespann auf der Seite liegen. Hierbei blieb der 28-Jährige zum Glück unverletzt. Der noch unbekannte Fahrzeuglenker des weißen Pkw setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden am VW und am Anhänger beläuft sich auf insgesamt ca. 8000,- Euro. Zeugen oder Anwohner die Hinweise auf den Unfallhergang oder das unfallflüchtige Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel: 07261/690-0, in Verbindung zu setzen

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Mai 2026, 20:29