Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) In der vergangenen Nacht kam es gegen 03:35 Uhr zu einem Zimmerbrand im Rathaus von Rauenberg.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer aufgrund eines technischen Defekts in einem Sitzungssaal des Rathauses aus. Die eingesetzten freiwilligen Feuerwehren konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 25.000 Euro. Die Bran

Zuletzt aktualisiert am 10. Mai 2026, 09:09