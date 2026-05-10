Neuleiningen L453 – Brand ausgelöst durch eine Feuerwerksbatterie



Neuleiningen/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 10.05.2026, kam es gegen 00:00 Uhr zu einem Brand der Vegetation im Bereich der Unterführung der Autobahn auf der L453 bei Neuleiningen.

Durch die Kräfte der Feuerwehr konnte eine Ausweitung des Brandes verhindert und dieser gelöscht werden. Auslöser des Brandes war eine Feuerwerksbatterie der Kategorie F2, welche durch eine bisher unbekannte Person entzündet wurde. Es entstand Sachschaden von circa 100 Euro.

Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 erfordert in der Zeit vom 2. Januar bis 30. Dezember eine Genehmigung. Widerrechtliche Nutzung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, welche ein Bußgeld bis zu 50.000 Euro nach sich ziehen kann.

Wenn Sie Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können, dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 10. Mai 2026, 20:25