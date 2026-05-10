Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Galatasaray SK hat sich in einem hochdramatischen Saisonfinale erneut die Meisterschaft in der türkischen SüperLig gesichert. Die Mannschaft aus Istanbul setzte sich zuhause mit 4:2 gegen Antalyaspor durch und feierte damit den vierten Titelgewinn in Folge. Ein Reel finden sie auf MRN-News Instagram

Dabei sah es zwischenzeitlich alles andere als nach einer großen Meisterparty aus. Vor heimischer Kulisse geriet Galatasaray kurz vor der Halbzeit zunächst in Rückstand. Dikmen brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte überraschend in Führung und sorgte damit für Nervosität bei den Fans.

Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Galatasaray zurück in die Partie. Lemina erzielte zunächst den Ausgleich, doch Antalyaspor schlug erneut zurück. Mit seinem zweiten Treffer brachte Dikmen die Gäste erneut in Front und ließ den Außenseiter von einer Sensation träumen.

Dann übernahm erneut Galatasarays Topstar Victor Osimhen die Verantwortung. Der Angreifer verwandelte zunächst einen Elfmeter zum 2:2-Ausgleich und sorgte kurz vor Spielende mit seinem zweiten Treffer des Abends für die entscheidende Wende. In der Nachspielzeit machte der frühere Bundesliga-Profi Kaan Ayhan mit dem Treffer zum 4:2 endgültig alles klar.

Durch den Heimsieg blieb auch der deutliche Erfolg von Fenerbahçe SK bedeutungslos. Der große Rivale verpasst damit erneut den Titelgewinn und wartet weiterhin seit vielen Jahren auf die nächste Meisterschaft.

Nicht nur in der Türkei wurde der Titelgewinn ausgelassen gefeiert: Auch in Mannheim versammelten sich zahlreiche Galatasaray-Fans rund um den Mannheimer Wasserturm sowie in der Innenstadt. Mit Autokorsos, Fahnen, Hupkonzerten und Gesängen feierten die Anhänger bis tief in die Nacht die erneute Meisterschaft ihres Vereins. Besonders rund um den Friedrichsplatz und die Planken herrschte ausgelassene Stimmung.

Galatasaray unterstreicht mit dem erneuten Triumph seine derzeitige Dominanz im türkischen Fußball und baut seine Erfolgsserie in der SüperLig eindrucksvoll weiter aus.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 10. Mai 2026, 01:04