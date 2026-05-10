Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis – Mit dem Projekt „Pfalztram“ plant die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) den Ausbau des Straßenbahnnetzes in der Vorderpfalz. Ziel ist es, neue Streckenabschnitte zu erschließen und mehrere Gemeinden künftig besser an das bestehende Schienennetz anzubinden. Gleichzeitig setzt die rnv bewusst auf Transparenz und Bürgerdialoge. Bereits jetzt finden in den betroffenen Kommunen Informationsveranstaltungen und Gesprächsrunden statt, bei denen Bürger ihre Fragen, Sorgen und Anregungen einbringen können. Besonders bei Anwohnern entlang möglicher Streckenführungen gibt es teilweise Skepsis gegenüber dem Großprojekt.

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Um sich selbst ein Bild von bestehenden Straßenbahnverbindungen in engen Ortslagen zu machen, begleitete MRN-News eine Sonderfahrt mit der Rhein-Haardtbahn von Ludwigshafen nach Bad Dürkheim. Gefahren wurde die Bahn dabei von dem ehemaligen Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, Clemens Körner. Bereits während seiner Amtszeit hatte Körner angekündigt, nach seinem Ausscheiden aus dem Amt den Straßenbahnführerschein machen zu wollen. Bei der Fahrt handelte es sich um eine offizielle Fahrstunde gemeinsam mit einem Fahrlehrer.

Gestartet wurde am Depot in Rheingönheim. Die Strecke führte durch Mundenheim über die Saarlandstraße, den Hauptbahnhof sowie die Frankenthaler Straße und Mannheimer Straße durch Oggersheim, weiter über die Raiffeisenstraße nach Ruchheim und Maxdorf bis nach Bad Dürkheim. Die Route wurde bewusst gewählt, da sie zahlreiche unterschiedliche Verkehrssituationen zeigt – von dicht bebauten Stadtbereichen bis hin zu engen Ortsdurchfahrten in kleineren Gemeinden.

Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der Ortsdurchfahrt in Ellerstadt. Dort treffen Straßenbahnverkehr und Individualverkehr in engen Ortslagen unmittelbar aufeinander. Trotz der beengten Situation funktioniert das Zusammenspiel zwischen Bahn, Autos, Radfahrern und Fußgängern dort seit Jahren im Alltag.

Die geplante Pfalztram umfasst mehrere neue Streckenabschnitte. Vorgesehen ist unter anderem eine Verbindung von Ludwigshafen-Pfingstweide über Edigheim nach Oppau mit Anschluss an das bestehende Straßenbahnnetz Richtung Innenstadt. Eine weitere Strecke soll von der Ludwigshafener Innenstadt über Gartenstadt, Mundenheim, Maudach und Mutterstadt bis nach Dannstadt-Schauernheim führen. Außerdem ist eine Verlängerung ab Rheingönheim über Neuhofen bis Waldsee geplant.

Auch seitens der rnv wird betont, wie wichtig der offene Austausch mit den Bürgern bei einem solchen Infrastrukturprojekt ist. Moritz Feier, Bereichsleiter Kommunikation und Marketing der rnv erklärte, dass man die Menschen frühzeitig in die Planungen einbinden möchte, Ziel sei es, gemeinsam mit den Kommunen tragfähige Lösungen für die Mobilität der Zukunft in der Vorderpfalz zu entwickeln

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 10. Mai 2026, 21:27