Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In Ludwigshafen am Rhein-Oppau ist es am heutigen Abend zu einem Brand einer Gartenlaube gekommen. Das Gebäude wurde bei dem Feuer vollständig zerstört und fiel komplett den Flammen zum Opfer.

Der Brand sorgte im Bereich der Friesenheimer Straße für einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Auch die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH war von den Einsatzmaßnahmen betroffen. Der Verkehr musste zeitweise umgeleitet werden, wodurch es auch im öffentlichen Nahverkehr zu Einschränkungen kam.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Rheinpfalz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ob Personen verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen verhindern.

Videoaufnahmen vom Brandgeschehen finden Sie auf den Social-Media-Kanälen von MRN-News bei Facebook, Instagram, TikTok, YouTube und X.

Zuletzt aktualisiert am 10. Mai 2026, 00:01