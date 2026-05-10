Ludwigshafen – Ausverkauftes Haus beim „Tanz in den Mai“ der Farweschlucker

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Karnevalsgesellschaft Farweschlucker veranstaltete auch in diesem Jahr wieder ihr traditionelles „Tanz in den Mai“-Fest und konnte sich über ein ausverkauftes Haus freuen. Bereits seit Tagen hatten die Verantwortlichen mit großem Engagement die Vorbereitungen getroffen – ein Einsatz, der sich sichtlich auszahlte.
Als ideale Partylocation erwies sich erneut die Musikfabrik der Familie Hauck. Der Abend begann stilvoll mit einem Sekt-Empfang, der den Gästen einen gelungenen Auftakt bot. Im Anschluss sorgte DJ Ralf Siegel mit bester Partymusik für ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche.
Auch kulinarisch ließ die Veranstaltung keine Wünsche offen: Das gut eingespielte Küchenteam der Farweschlucker verwöhnte die Besucher mit frischem Spargel – wahlweise klassisch mit Schnitzel oder in einer vegetarischen Pfannkuchenvariation. Insgesamt ein rundum gelungenes Fest, das den Gästen noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.
Zuletzt aktualisiert am 10. Mai 2026, 10:20