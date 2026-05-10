Grünstadt – Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter



Grünstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 09.05.2026, gegen 17:25 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger mit seinem E-Scooter die Friedrich-Ebert-Straße in Grünstadt und wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Während der Kontrolle konnte durch die Beamten starker Atemalkoholgeruch bei dem 53-jährigen Fahrer festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der 53-Jährige dazu zur Dienststelle verbracht. Gegen den 53-jährigen Grünstadter wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Wer Drogen wie zum Beispiel Alkohol, bestimmte Medikamente oder illegale Rauschgifte genommen hat und am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Selbst geringe Mengen können zu Ausfallerscheinungen und Fehlleistungen führen. Wir informieren Sie über die gesetzlichen Bestimmungen sowie über die Folgen von Alkohol- oder Drogenfahrten.

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Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 10. Mai 2026, 20:17