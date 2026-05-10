Grünstadt – Einbruch in Kellerräume



Grünstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Zeit vom 30.04.2026 bis 09.05.2026 brach unbekannte Täterschaft in Kellerräumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Schlachthofstraße in Grünstadt ein. Entwendet wurde ersten Angaben zufolge nichts. Zur Sachschadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.

Wenn Sie Hinweise zur Tat bzw. zu den Tätern geben können, dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt telefonisch unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de

Die Polizei rät: Schützen Sie sich vor Einbrechern!

– Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit –

schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

– Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

– Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher

finden jedes Versteck.

– Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den

Schließzylinder aus.

– Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem

Nachbargrundstück.

– Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die

Polizei.

– Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in

sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 10. Mai 2026, 20:13