Bobenheim-Roxheim – Kontrolle von E-Scootern



Bobenheim-Roxheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund mehrerer Beschwerden führte die Polizei in Frankenthal am 09.05.2026 von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr gezielt Verkehrskontrollen von E-Scootern in Bobenheim-Roxheim durch.

Dabei konnten mehrere E-Scooter kontrolliert werden. Insgesamt wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Beförderungsverstößen eingeleitet. Einem E-Scooter wurde die Weiterfahrt untersagt.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 10. Mai 2026, 20:44