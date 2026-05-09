Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar – In Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis kam es am Samstagnachmittag zu einem Brand in einem Sport- und Freizeitpark im Gewann Haagen. Gegen 15:45 Uhr geriet nach bisherigen Erkenntnissen ein Kiosk-Häuschen in Brand.

Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilt, sollen vermutlich Gasflaschen im Bereich der Außengastronomie Feuer gefangen haben. Die Flammen griffen anschließend auf den Kiosk im Außenbereich über.

Zum Zeitpunkt des Brandes fand auf dem Gelände eine Firmenfeier mit rund 180 Personen statt. Glücklicherweise konnten schlimmere Folgen verhindert werden. Zwei Mitarbeiter im Alter von 39 und 52 Jahren wurden leicht verletzt. Einer der Betroffenen wurde vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst versorgt, der zweite vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Während der Einsatzmaßnahmen war die Zufahrt zur Einsatzstelle ab der Waldstraße gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird von der Feuerwehr auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden durch die Brandermittler des Polizeireviers Wiesloch aufgenommen.

Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 21:10