Speyer /Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) In der Nacht zum 09.05.2026 wurde die Feuerwehr Speyer zu einem Gebäudebrand in der Straße „Am Rübsamenwühl“ alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war ein deutlicher Feuerschein sichtbar.



Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte die Gaststätte bereits in voller Ausdehnung. Aus dem Gebäude schlugen Flammen und dichter Rauch, Teile der Dachkonstruktion hatten bereits Feuer gefangen. Umgehend wurde ein umfassender Löschangriff eingeleitet, unter anderem über mehrere Trupps unter Atemschutz im Außenangriff.



Aufgrund der schwierigen Wasserversorgung – das Löschwasser musste aus zwei Hydranten sowie zusätzlich aus einem offenen Gewässer entnommen und über längere Wegstrecken zur Einsatzstelle gefördert werden – wurde frühzeitig die Feuerwehr Römerberg-Dudenhofen zur Unterstützung nachalarmiert. Durch diese Kräfte konnten zusätzliche Schlauchleitungen verlegt und weitere Löschmaßnahmen sichergestellt werden.



Zur Ausleuchtung der Einsatzstelle in der Nacht und für die noch anstehenden Nachlöscharbeiten wurde das Technische Hilfswerk (THW) hinzugezogen. Das THW Speyer und das THW Neustadt übernahmen die großflächige Ausleuchtung des Brandortes und stellten einen Radlader zur Verfügung, der für das Bewegen von Trümmern eingesetzt wird, um versteckte Glutnester aufzuspüren und ablöschen zu können.

Trotz des massiven Löscheinsatzes konnte ein vollständiges Ausbrennen der Gaststätte nicht verhindert werden. Das Gebäude ist nach derzeitigem Stand vollständig zerstört. Die Löscharbeiten und umfangreichen Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an.

Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Im Einsatz sind:

Feuerwehr Speyer

Feuerwehr Römerberg-Dudenhofen THW Speyer THW Neustadt Leitender Notarzt Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (OrgL) Rettungsdienst Schnelleinsatzgruppen (SEG) Speyer Stadtwerke Speyer Polizei

Insgesamt sind 84 Einsatzkräfte mit 24 Fahrzeugen an der Einsatzstelle eingebunden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Feuerwehr Speyer

Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 07:54