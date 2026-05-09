Speyer – Führung und Künstlergespräch mit Manuel Thomas im Kulturhof Flachsgasse

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Kulturhof Flachsgasse bietet der Künstler und Schriftsteller Manuel Thomas am Freitag, 15. Mai 2026, um 16 Uhr eine Führung durch seine Ausstellung „Ein Leben lang Neues“ an. Die Stadt Speyer hat den gebürtigen Speyerer anlässlich seines 85. Geburtstags eingeladen, sein vielseitiges Lebenswerk zu präsentieren.

Zu sehen sind Zeichnungen, Druckgrafiken, Aquarelle, abstrakte Hinterglasbilder und Papier-Collagen. Die Ausstellung zeigt die große stilistische Bandbreite des Künstlers und lädt zugleich zum persönlichen Gespräch ein.

Eine weitere Führung mit Künstlergespräch findet als Finissage am 7. Juni 2026 um 11 Uhr statt.

Ergänzend präsentiert das Feuerbachhaus weitere Arbeiten von Manuel Thomas mit Bezügen zu Anselm Feuerbach und Speyer. Das begleitende, 64-seitige Ausstellungsheft mit Texten und einem Essay von Karl Murr ist für 10 Euro am Empfang im Kulturhof Flachsgasse erhältlich.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer

Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 11:46