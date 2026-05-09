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Photo The Kooks Credit Maria Villanueva komp
09.05.2026, 11:11 Uhr

Schwetzingen – The Kooks in Schwetzingen im Schlossgarten – bei ihrem einzigen Open-Air-Konzert in ganz Deutschland!

Photo The Kooks Credit Maria Villanueva komp
Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Ihr Debütalbum „Inside In / Inside Out“ bescherte The Kooks
2006 nicht nur den 2. Platz in den britischen Charts sowie 5-fach Platin, sondern war auch der Beginn einer bis heute
andauernden Karriere. Zum 20. Jubiläum der Veröffentlichung kommen The Kooks am Dienstag, 04. August, um 20 Uhr für eine
exklusive Open Air Show nach Schwetzingen in den Schlossgarten.

„Inside In / Inside Out“ erschien ursprünglich am 23. Januar 2006 in
England. Die Veröffentlichung in Deutschland folgte am 24. März
desselben Jahres.

The Kooks hatten sich erst zwei Jahre zuvor, 2004, gegründet, nachdem
sich die vier Musiker Luke Pritchard, Hugh Harris, Max Rafferty und Paul
Garred 2003 bei ihrem Studium am Brighton Institute of Modern Music
kennengelernt hatten. Aus ihrer gemeinsamen Liebe zur Musik von den
Rolling Stones, Bob Dylan, The Police und David Bowie entstand ein
Projekt. Bei einem Hochschulkonzert performte die Gruppe eine
Coverversion von »Reptilia« von The Strokes.

Den Namen The Kooks entlehnten sie dem gleichnamigen Lied auf David Bowies 1971er-Album
»Hunky Dory«.
Dank Single-Auskopplungen wie „Eddie’s Gun“, „Sofa Song“, „You Don’t
Love Me“, „Naïve“, „She Moves In Her Own Way“ und „Ooh La“ wurde
„Inside In / Inside Out“ ein großer Erfolg. In England erreichte sie Platz
zwei der Charts. Insgesamt verkaufte sich „Inside In / Inside Out“ 1, 5
Millionen Mal.
Zwei Jahre später folgte „Konk“, mit dem The Kooks an die Spitze der
britischen Charts stürmten und sich endgültig als feste Größe am Indie-Himmel etablierten.

Mit „Never/Know“ meldeten sich The Kooks vor einem Jahr eindrucksvoll
zurück – authentischer, energiegeladener und eingängiger denn je. Nach
18 Jahren Bandgeschichte und einem radikalen kreativen Neuanfang
besann sich die britische Erfolgsband auf das, was sie am besten kann:
großartige Songs mit Hymnenpotenzial, zwischen Indie-Nostalgie und
neu entfachtem Selbstbewusstsein.

Das siebte Studioalbum überzeugt mit einer Mischung aus Spontanität,
Gefühl und klassischem Pop-Appeal – getragen von der Vision, „Liebe
und Freude durch gut gespielte, gut geschriebene Musik“ zu
transportieren. „Never/Know“ ist ein moderner Klassiker in bester The-
Kooks-Manier – ein Muss für Fans und Neuentdecker gleichermaßen.

Wenn The Kooks auf Tour gehen, dann bleiben sie sich treu, ohne im
eigenen Schatten zu verhungern. Seit „Inside In/Inside Out“ vor zwei
Jahrzehnten die Indie-Playlists dominierte, hat die Band immer wieder
bewiesen, dass sie sich weiterentwickelt haben, aber immer noch mit
melodischem, leichtfüßigen Britpop begeistern.

The Kooks live ist genau das, was Indie-Fans sehen und hören wollen –
ohne Pose, mit Haltung, und mit Songs, die mitschwingen, sobald sie
gespielt werden.

Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei allen
weiteren bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf
www.provinztour.de.

Ticket Hotline: 06 21 / 10 10 11
Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100%
Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer
Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter
Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter sechs Jahren auch in
Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.

Foto: Maria Villanueva
Quelle: Provinztour Konzert- und Theateragentur GmbH & Co. KG

Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 11:11

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