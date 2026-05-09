Neckarbischofsheim – „Wilde Sau“-Tafelrunde im Schloss

Neckarbischofsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, den 18. Juni 2026, findet ab 18:00 Uhr im Schloss Neckarbischofsheim die

„Wilde Sau“-Tafelrunde des Naturparks Neckartal-Odenwald in Kooperation mit der Stadt

Neckarbischofsheim statt.

Die Gäste erwartet ein besonderer Abend rund um regionales Wildschweinfleisch aus

heimischer Jagd. Begleitet wird das mehrgängige Menü von kurzweiligen Talkrunden zwischen

den Gängen mit spannenden Einblicken in das Projekt „Wilde Sau“, das Leben der

Wildschweine und die Jagd in unserem Naturpark.

Das Projekt „Wilde Sau“ verbindet Natur, Jagd und Regionalität auf authentische Weise und

macht regionales Wildbret als hochwertigen Genuss aus unserem Naturpark erlebbar.

Mit der Tafelrunde möchte der Naturpark Neckartal-Odenwald regionale Lebensmittel,

nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und die Bedeutung heimischer Jagd stärker in den

Mittelpunkt rücken.

Quelle: Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.

Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 11:23