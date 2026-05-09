  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

ESC 2026 NEU
09.05.2026, 10:54 Uhr

Mannheim – ESC Party in der Abendakademie

ESC 2026 NEU
Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Mannheimer Abendakademie lädt gemeinsam mit dem Queeren
Zentrum Mannheim und der Behindertenbeauftragung der Stadt
Mannheim zur Live-Übertragung des Eurovision Song Contest aus Wien ein.

Am 16. Mai blicken über 170 Millionen Zuschauer aus der ganzen Welt nach Österreich: In
der Wiener Stadthalle wird das große Finale des Eurovision Song Contest ausgerichtet. Die
Erwartungen an das internationale TV-Spektakel sind hoch. Denn der ESC feiert in diesem
Jahr zusätzlich noch ein großes Jubiläum; er wird 70 Jahre alt.

Unter dem Motto: „Wir feiern wieder mit! Bunt, wild und laut“ überträgt die Mannheimer
Abendakademie bereits zum dritten Mal gemeinsam mit dem Queeren Zentrum Mannheim
und der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen der Stadt
Mannheim Ursula Frenz den ESC live in der Abendakademie. Im großen barrierefreien Saal
gibt es die Übertragung mit Gebärdensprache, im Foyer läuft ein weiterer Bildschirm.

Für Schwerhörige steht zudem eine FM-Anlage zur Verfügung. „Wir wollen wieder eine ESC-
Party mit allen Menschen feiern, unabhängig von ihren Einschränkungen oder
Lebenseinstellungen“, betont Gerhard Steinbach, der bei der Abendakademie unter
anderem für barrierefreies Lernen verantwortlich ist.

Das Rahmenprogramm beginnt bereits ab 17 Uhr im Foyer mit Kostümen des Mannheimer
Nationaltheaters. Wer mag kann in andere Rollen schlüpfen und einfach mal Kostüme aus
verschiedenen Epochen an- und ausprobieren. Gleichzeitig gibt es bereits Getränke am
Stand des QZM. Im großen Saal beginnt das Programm um 20 Uhr mit einem Quiz zum
Thema ESC. Das Quiz wird vor Ort von einer Gebärdendolmetscherin begleitet, dies mit
Unterstützung der Stadt Mannheim. Um 21 Uhr startet dann die Live-Übertragung.

„In den letzten zwei Jahren kamen viele Leute, der Saal war voll und die Stimmung einfach
großartig“, sagt Gerhard Steinbach. Gemeinsam mit dem QZM und der Stadt Mannheim will
die Abendakademie das gerne wiederholen. Und wie es in Mannheim eben so ist: Nach dem
dritten Mal wird es Tradition.

ESC-Party in der Abendakademie – „Wir feiern wieder mit! Bunt, wild und laut!“
Termin: 16.05.2026
Einlass und Rahmenprogramm ab 17 Uhr
Übertragung ab 21 Uhr
Eintritt: frei

Die Mannheimer Abendakademie zählt zu den ältesten und größten Volkshochschulen
Deutschlands . Als öffentliche Bildungseinrichtung ermöglicht sie lebensbegleitendes Lernen und
bietet Bildungsangebote für alle Menschen. Sie fördert Teil habe und Integration und steht für
Vielfalt und individuelle Persönlichkeitsentwicklung . Von Gesellschaft und Politik über Karriere
und Beruf, Kultur, Gesundheit sowie Tanz und Lebensart bildet die Mannheimer Abendakademie
ein breit gefächertes Portfolio für Menschen in nahezu allen Lebenslagen ab.

Quelle: Mannheimer Abendakademie

Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 10:54

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Mai 2026
    M D M D F S S
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com