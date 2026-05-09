Mannheim – ESC Party in der Abendakademie

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Mannheimer Abendakademie lädt gemeinsam mit dem Queeren
Zentrum Mannheim und der Behindertenbeauftragung der Stadt
Mannheim zur Live-Übertragung des Eurovision Song Contest aus Wien ein.
Am 16. Mai blicken über 170 Millionen Zuschauer aus der ganzen Welt nach Österreich: In
der Wiener Stadthalle wird das große Finale des Eurovision Song Contest ausgerichtet. Die
Erwartungen an das internationale TV-Spektakel sind hoch. Denn der ESC feiert in diesem
Jahr zusätzlich noch ein großes Jubiläum; er wird 70 Jahre alt.
Unter dem Motto: „Wir feiern wieder mit! Bunt, wild und laut“ überträgt die Mannheimer
Abendakademie bereits zum dritten Mal gemeinsam mit dem Queeren Zentrum Mannheim
und der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen der Stadt
Mannheim Ursula Frenz den ESC live in der Abendakademie. Im großen barrierefreien Saal
gibt es die Übertragung mit Gebärdensprache, im Foyer läuft ein weiterer Bildschirm.
Für Schwerhörige steht zudem eine FM-Anlage zur Verfügung. „Wir wollen wieder eine ESC-
Party mit allen Menschen feiern, unabhängig von ihren Einschränkungen oder
Lebenseinstellungen“, betont Gerhard Steinbach, der bei der Abendakademie unter
anderem für barrierefreies Lernen verantwortlich ist.
Das Rahmenprogramm beginnt bereits ab 17 Uhr im Foyer mit Kostümen des Mannheimer
Nationaltheaters. Wer mag kann in andere Rollen schlüpfen und einfach mal Kostüme aus
verschiedenen Epochen an- und ausprobieren. Gleichzeitig gibt es bereits Getränke am
Stand des QZM. Im großen Saal beginnt das Programm um 20 Uhr mit einem Quiz zum
Thema ESC. Das Quiz wird vor Ort von einer Gebärdendolmetscherin begleitet, dies mit
Unterstützung der Stadt Mannheim. Um 21 Uhr startet dann die Live-Übertragung.
„In den letzten zwei Jahren kamen viele Leute, der Saal war voll und die Stimmung einfach
großartig“, sagt Gerhard Steinbach. Gemeinsam mit dem QZM und der Stadt Mannheim will
die Abendakademie das gerne wiederholen. Und wie es in Mannheim eben so ist: Nach dem
dritten Mal wird es Tradition.
ESC-Party in der Abendakademie – „Wir feiern wieder mit! Bunt, wild und laut!“
Termin: 16.05.2026
Einlass und Rahmenprogramm ab 17 Uhr
Übertragung ab 21 Uhr
Eintritt: frei
Die Mannheimer Abendakademie zählt zu den ältesten und größten Volkshochschulen
Deutschlands . Als öffentliche Bildungseinrichtung ermöglicht sie lebensbegleitendes Lernen und
bietet Bildungsangebote für alle Menschen. Sie fördert Teil habe und Integration und steht für
Vielfalt und individuelle Persönlichkeitsentwicklung . Von Gesellschaft und Politik über Karriere
und Beruf, Kultur, Gesundheit sowie Tanz und Lebensart bildet die Mannheimer Abendakademie
ein breit gefächertes Portfolio für Menschen in nahezu allen Lebenslagen ab.
Quelle: Mannheimer Abendakademie
Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 10:54