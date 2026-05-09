Mannheim – ESC Party in der Abendakademie



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Mannheimer Abendakademie lädt gemeinsam mit dem Queeren

Zentrum Mannheim und der Behindertenbeauftragung der Stadt

Mannheim zur Live-Übertragung des Eurovision Song Contest aus Wien ein.

Am 16. Mai blicken über 170 Millionen Zuschauer aus der ganzen Welt nach Österreich: In

der Wiener Stadthalle wird das große Finale des Eurovision Song Contest ausgerichtet. Die

Erwartungen an das internationale TV-Spektakel sind hoch. Denn der ESC feiert in diesem

Jahr zusätzlich noch ein großes Jubiläum; er wird 70 Jahre alt.

Unter dem Motto: „Wir feiern wieder mit! Bunt, wild und laut“ überträgt die Mannheimer

Abendakademie bereits zum dritten Mal gemeinsam mit dem Queeren Zentrum Mannheim

und der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen der Stadt

Mannheim Ursula Frenz den ESC live in der Abendakademie. Im großen barrierefreien Saal

gibt es die Übertragung mit Gebärdensprache, im Foyer läuft ein weiterer Bildschirm.

Für Schwerhörige steht zudem eine FM-Anlage zur Verfügung. „Wir wollen wieder eine ESC-

Party mit allen Menschen feiern, unabhängig von ihren Einschränkungen oder

Lebenseinstellungen“, betont Gerhard Steinbach, der bei der Abendakademie unter

anderem für barrierefreies Lernen verantwortlich ist.

Das Rahmenprogramm beginnt bereits ab 17 Uhr im Foyer mit Kostümen des Mannheimer

Nationaltheaters. Wer mag kann in andere Rollen schlüpfen und einfach mal Kostüme aus

verschiedenen Epochen an- und ausprobieren. Gleichzeitig gibt es bereits Getränke am

Stand des QZM. Im großen Saal beginnt das Programm um 20 Uhr mit einem Quiz zum

Thema ESC. Das Quiz wird vor Ort von einer Gebärdendolmetscherin begleitet, dies mit

Unterstützung der Stadt Mannheim. Um 21 Uhr startet dann die Live-Übertragung.

„In den letzten zwei Jahren kamen viele Leute, der Saal war voll und die Stimmung einfach

großartig“, sagt Gerhard Steinbach. Gemeinsam mit dem QZM und der Stadt Mannheim will

die Abendakademie das gerne wiederholen. Und wie es in Mannheim eben so ist: Nach dem

dritten Mal wird es Tradition.

ESC-Party in der Abendakademie – „Wir feiern wieder mit! Bunt, wild und laut!“

Termin: 16.05.2026

Einlass und Rahmenprogramm ab 17 Uhr

Übertragung ab 21 Uhr

Eintritt: frei

Die Mannheimer Abendakademie zählt zu den ältesten und größten Volkshochschulen

Deutschlands . Als öffentliche Bildungseinrichtung ermöglicht sie lebensbegleitendes Lernen und

bietet Bildungsangebote für alle Menschen. Sie fördert Teil habe und Integration und steht für

Vielfalt und individuelle Persönlichkeitsentwicklung . Von Gesellschaft und Politik über Karriere

und Beruf, Kultur, Gesundheit sowie Tanz und Lebensart bildet die Mannheimer Abendakademie

ein breit gefächertes Portfolio für Menschen in nahezu allen Lebenslagen ab.

Quelle: Mannheimer Abendakademie

Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 10:54