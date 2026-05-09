Mannheim – Caritas verleiht Manfred Spachmann Ehrenzeichen in Gold



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Verabschiedung als ehrenamtlicher Geschäftsführer des Fairkauf

Der Caritasverband Mannheim hat Manfred Spachmann nach mehr als zehn Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit als Geschäftsführer des Inklusionsbetriebs Fairkauf verabschiedet. Als Anerkennung für sein langjähriges Engagement erhielt der ehemalige Leiter des Mannheimer Großmarkts das Caritas-Ehrenzeichen in Gold – die höchste Auszeichnung des Deutschen Caritasverbands für Ehrenamtliche. Zudem wurde ein Beet im Fairkauf-Garten nach ihm benannt.

Manfred Spachmann hatte die Geschäftsführung des Caritas-Tochterunternehmens im August 2015 übernommen, nachdem er in den Ruhestand gegangen war. „Statt den Fokus auf das Privatleben zu legen, hast Du Dich entschieden, Deine immense Erfahrung, wirtschaftliche Klugheit und – was noch viel wichtiger ist – Dein großes christliches Herz in den Dienst der guten Sache zu stellen“, sagte Regina Hertlein, Vorstandsvorsitzende des Caritasverbands Mannheim, an den 76-Jährigen gewandt, bevor sie ihm das Ehrenzeichen ansteckte.

Er habe gezeigt, dass betriebswirtschaftliches Geschick und soziale Verantwortung keine Gegensätze seien, sondern sich wunderbar ergänzen könnten. Sie dankte ihm für seine Expertise, Zeit und seine ruhige Hand. Für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit dankten ihm Fairkauf-Geschäftsführerin Stefanie Paul und Betriebsleiter Dominik Kobel.



Als Nachfolger im Leitungsteam wurde Dr. Kurt Reiß begrüßt, Kinderarzt im Ruhestand und ehemaliger stellvertretender Vorsitzender im Dekanatsrat des Katholischen Stadtdekanats. Als neuer ehrenamtlicher Geschäftsführer wird er den Fairkauf weiterführen.

Die Fairkauf Mannheim gGmbH ist ein Secondhand-Kaufhaus und ein Inklusionsbetrieb, der Menschen mit Behinderungen und Langzeitarbeitslose in die Arbeitswelt integriert. Der Hauptstandort befindet sich auf dem Waldhof, außerdem gibt es eine Fairkauf-Boutique in der Innenstadt.

Fotos:

Gruppenbild (v.l.): Caritas-Vorstand Volker Hemmerich und Regina Hertlein, Manfred Spachmann, Kurt Reiß, Stefanie Paul und Dominik Kobel

Ehrennadel: Caritas-Vorstandsvorsitzende Regina Hertlein überreichte Manfred Spachmann das Ehrenzeichen mit Urkunde.

Fotos: Koch

Quelle: Caritasverband Mannheim e.V.

Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 11:03