Ludwigshafen – Trunkenheitsfahrt endet im Polizeigewahrsam



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 09.05.2026 um 02:05 Uhr, wird der Polizei ein schlangenlinienfahrendes Fahrzeug mitgeteilt. Polizeikräfte konnten das Fahrzeug in Ludwigshafen-Mundenheim fahrend antreffen und wollten dieses kontrollieren.

Der Fahrer ignorierte zunächst die polizeilichen Anhaltesignale, kam aber in einem Hinterhof zum Stillstand. Bei der anschließenden Kontrolle des 26-jährigen Fahrers ergaben sich Hinweise auf Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Der Fahrer wurde auf eine Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund der Tatsache, dass der Fahrer derart neben sich stand, musste er zur eigenen Sicherheit in Gewahrsam genommen werden.

Gegen den 26-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 11:53